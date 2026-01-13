Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости, Анастасия Савенкова, Виктор Званцев. Следком возбудил уголовное дело после гибели девяти младенцев в роддоме горбольницы № 1 Новокузнецка. Главного врача отстранили от работы. Причины трагедии пока неясны, однако, по словам местных, на медучреждение жаловались уже давно. О том, с чем там сталкивались роженицы, — в материале РИА Новости.

"Оставили ребенка инвалидом"

"Я рожала в этом роддоме еще в 2022-м, — вспоминает в разговоре с РИА Новости жительница Новокузнецка Анастасия. — Беременность протекала нормально, но ребенка в итоге оставили инвалидом. Он находится в вегетативном состоянии: не ест самостоятельно, не ходит, не сидит, не слышит, только дышит. То есть тело продолжает жить, а мозг не работает. Это все последствия кислородного голодания во время родов".

Пострадавшая пожаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, в больницу приезжала медицинская комиссия из Кемерово. Однако эксперты пришли к выводу, что врачи действовали грамотно, а инвалидом ребенка сделала некая инфекция.

"Очень удобное объяснение, — продолжает Анастасия. — А отношение к роженицам со стороны персонала — скотское. Они орали на меня, матерились. Моему ребенку уже не помочь, но я не хотела, чтобы трагедия повторилась с другими детьми, поэтому всячески пыталась обратить внимание на это медучреждение. Видимо, не удалось".

Другая пациентка, Алина Шаталова, поступила с пневмонией и преждевременными родами в медучреждение в мае 2024 года. Рожала впервые. Про плохое отношение персонала к пациентам слышала от знакомых. И тоже столкнулась с этим.

"Роддом сам по себе неплохой, много нового оборудования. Все портит отношение медицинского персонала к мамам и детям. Во время кесарева сечения медсестра, которая ставила катетер, поливала меня грязью, оскорбляла прямо на операционном столе. Я даже заплакала", — рассказывает Алина.

Некоторым детям, по словам девушки, во время родов ломали ключицы. Сами роды не всегда принимали вовремя. К тому же в палатах была антисанитария, в душевой — тараканы. Их периодически травили, но безуспешно.

Недоношенного сына Алины никто не осматривал после родов. Оказалось, что у него был критически низкий гемоглобин. У другого ребенка началось воспаление в паху. Врачи не обращали на это никакого внимания и отказывались лечить.

"Самое обидное, что в роддом № 1 поступают женщины со сложными ситуациями: либо с преждевременными родами, либо когда необходима экстренная госпитализация. Вместо помощи и поддержки они сталкиваются с настоящим кошмаром", — возмущается Шаталова.

По ее словам, после такого опыта первых родов больше рожать она даже не думает.

В соцсетях тоже много негативных отзывов. "Сам роддом неплохой. Но есть две особы в родильном отделении, одна прям яро озвучивала и демонстрировала ненависть к детям", — пишет пользователь по имени Екатерина. Она обвиняет медперсонал в халатности, из-за которой "патология второго этажа забита была". Заведующая, по ее словам, покрывала "ужасное, некомпетентное отношение сотрудниц, ссылаясь на усталость" и перегруженность роддома.

"Рожала здесь два года назад и могу только поклониться акушерам, особенно врачу отделения патологии Татьяне Шерстянниковой, — сообщила Анна Ткаченко в местном паблике в ВК. — Но вот в послеродовом детском отделении, конечно, творится хаос: персонал вообще не знает никаких санитарных норм. Со мной в палате лежали три мамочки с детьми. Одна заболела ковидом. Врачи забрали ребенка, а ее оставили с нами в палате. Изолировали лишь ближе к ночи и даже не провели никакую санитарную обработку. На мое предложение прокварцевать палату ответили: "Если хотите, берите и кварцуйте".

Тяжелое состояние

И вот в течение двух недель погибли девять младенцев. Во вторник, 13 января, возбудили уголовное дело по статье УК России "Причинение смерти по неосторожности", а также "Халатность". О причинах трагедии говорить пока рано — их установят эксперты.

"Сейчас на месте наши сотрудники изымают медицинскую документацию, — проинформировали в СУ СКР по Кемеровской области. — Назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются должностные лица, действиям или бездействию которых дадут надлежащую правовую оценку".

Губернатор Кузбасса Илья Сердюк сообщил об отстранении главного врача больницы Ильи Хераскова. Тот общаться с журналистами отказался: "Не могу вам ничего сказать, сейчас будет назначен исполняющий обязанности, поэтому все вопросы к нему. Официально не имею права ничего комментировать из-за отстранения".

По данным областного Минздрава, с 1 декабря 2025 года по 11 января 2026-го в родильном доме № 1 города Новокузнецка обслужили 234 роженицы. При этом 17 младенцев находились в крайне тяжелом состоянии, 16 были недоношенными, в том числе с экстремально низким весом и тяжелой внутриутробной инфекцией. У одного ребенка выявили вирус первичного иммунодефицита. Некоторые провели в отделении интенсивной терапии более 30 дней.

Сейчас там четверо. В роддоме временно прекратили прием из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией.

Теперь в Новокузнецке действует один родильный дом из трех. Роддом № 2 закрыли еще во времена ковида.

Федеральный контроль

Ситуацию взяли под контроль на федеральном уровне. По словам помощника министра здравоохранения Алексея Кузнецова, в Новокузнецк направили группу экспертов во главе с руководителем Росздравнадзора Аллой Самойловой.

"Из трагедии должны быть сделаны все необходимые выводы — на федеральном уровне, — подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. — Она никогда не должна повториться".

Руководитель верхней палаты парламента, возглавляющая также Совет по демографической политике, дала поручение комитету по социальной политике и сенаторам от Кемеровской области внимательно следить за ходом расследования в роддоме.