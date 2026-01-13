https://ria.ru/20260113/programma-2067489814.html
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист" по аналогии с уже действующими программами в сфере образования, культуры и здравоохранения, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
Он рассказал, что сейчас в районных газетах, которые, по его словам, являются основой российской журналистики, не хватает сотрудников. Он отметил, что газетами часто заведуют женщины "бальзаковского возраста", и если они уйдут на пенсию, то многие издания могут прекратить работу.
"Работать туда молодежь не идет из-за маленьких зарплат, поэтому мы говорим об инициативе "Земский журналист". Как недавно возникшие инициативы, которые уже начали действовать, это "Земский работник культуры", уже действующий "Земский доктор", "Земский врач", - сказал Соловьев.
Глава СЖР
подчеркнул, что такая инициатива поможет "закрепить" молодежь в селах, маленьких городах, в районах, а также даст возможность покупки жилья, что поспособствует притоку новых кадров в маленькие населенные пункты.