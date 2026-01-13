Рейтинг@Mail.ru
01:41 13.01.2026
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"
Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист"

Здание Союза журналистов России. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Союз журналистов России предложил создать программу "Земский журналист" по аналогии с уже действующими программами в сфере образования, культуры и здравоохранения, сообщил РИА Новости председатель СЖР Владимир Соловьев.
Он рассказал, что сейчас в районных газетах, которые, по его словам, являются основой российской журналистики, не хватает сотрудников. Он отметил, что газетами часто заведуют женщины "бальзаковского возраста", и если они уйдут на пенсию, то многие издания могут прекратить работу.
"Работать туда молодежь не идет из-за маленьких зарплат, поэтому мы говорим об инициативе "Земский журналист". Как недавно возникшие инициативы, которые уже начали действовать, это "Земский работник культуры", уже действующий "Земский доктор", "Земский врач", - сказал Соловьев.
Глава СЖР подчеркнул, что такая инициатива поможет "закрепить" молодежь в селах, маленьких городах, в районах, а также даст возможность покупки жилья, что поспособствует притоку новых кадров в маленькие населенные пункты.
Офис общероссийской общественной организации Союз журналистов России на Зубовском бульваре - РИА Новости, 1920, 28.11.2025
Проект Радио Sputnik и ON Медиа получил премию Союза журналистов России
28 ноября 2025, 20:21
 
