Пойманного в Приморье тигра выпустили в тайгу - РИА Новости, 13.01.2026
14:51 13.01.2026
Пойманного в Приморье тигра выпустили в тайгу
Специалисты охотнадзора выпустили в тайгу амурского тигра, пойманного в Приморье после того, как он напал на лошадь на свободном выпасе за пределами поселка,... РИА Новости, 13.01.2026
происшествия
россия
алексеевка
надеждинский район
центр "амурский тигр"
россия
алексеевка
надеждинский район
происшествия, россия, алексеевка, надеждинский район, центр "амурский тигр"
Происшествия, Россия, Алексеевка, Надеждинский район, Центр "Амурский тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора выпустили в тайгу амурского тигра, пойманного в Приморье после того, как он напал на лошадь на свободном выпасе за пределами поселка, сообщил Центр "Амурский тигр".
Правительство Приморья сообщало, что крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Его доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.
"В дикую природу вернули амурского тигра, отловленного 8 января в окрестностях поселка Ключевой Надеждинского района Приморского края. Тигр здоров. "Попался" тигр на том, что задавил лошадь, находящуюся на свободном выпасе без надзора вне территории населенного пункта", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
ПроисшествияРоссияАлексеевкаНадеждинский районЦентр "Амурский тигр"
 
 
