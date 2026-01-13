Пойманного в Приморье тигра выпустили в тайгу

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Специалисты охотнадзора выпустили в тайгу амурского тигра, пойманного в Приморье после того, как он напал на лошадь на свободном выпасе за пределами поселка, сообщил Центр "Амурский тигр".
Правительство Приморья сообщало, что крупного самца поймали в окрестностях поселка Ключевой утром 8 января. Этот тигр неоднократно беспокоил жителей района, а 6 января убил лошадь. Его доставили в реабилитационный "Центр Тигр" в селе Алексеевка для ветеринарного осмотра.
"В дикую природу вернули амурского тигра, отловленного 8 января в окрестностях поселка Ключевой Надеждинского района Приморского края. Тигр здоров. "Попался" тигр на том, что задавил лошадь, находящуюся на свободном выпасе без надзора вне территории населенного пункта", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В дикой природе в России эти кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской и Еврейской автономной областей. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.