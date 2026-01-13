Цифровая платформа МСП.РФ стала доступна в мобильном приложении

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Расширенный функционал Цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, стал доступен в формате мобильного приложения, сообщает пресс-служба института развития.

Теперь предприниматели могут подавать заявки на наиболее востребованные меры поддержки с телефона.

"Количество пользователей МСП.РФ с момента запуска в 2022 году уже превысило 1,4 миллиона. Цифровая платформа стала не просто витриной сервисов и услуг, а экосистемой, где в режиме клика можно зарегистрировать бизнес, получить финансирование, решить имущественные вопросы. Мобильное приложение — это очередной шаг в расширении цифровых возможностей для предпринимателей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Он добавил, что встроенные алгоритмы анализа цифрового профиля предпринимателя проактивно формируют перечень доступных для конкретного бизнеса сервисов и инструментов развития.

По его словам, МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1 000 региональных и федеральных мер поддержки, а благодаря цифровизации и стандартизации процессов время на заполнение необходимой для получения поддержки документации сократилось с одного дня до 15 минут.

Мобильное приложение МСП.РФ доступно для скачивания во всех популярных онлайн-магазинах – AppStore, RuStore, AppGallery, Google Play Market.