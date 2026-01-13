https://ria.ru/20260113/prilozhenie-2067529678.html
Цифровая платформа МСП.РФ стала доступна в мобильном приложении
Цифровая платформа МСП.РФ стала доступна в мобильном приложении - РИА Новости, 13.01.2026
Цифровая платформа МСП.РФ стала доступна в мобильном приложении
Расширенный функционал Цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, стал доступен в формате мобильного приложения, сообщает... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T10:30:00+03:00
2026-01-13T10:30:00+03:00
2026-01-13T10:30:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
александр исаевич
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_0:27:3046:1740_1920x0_80_0_0_7264ca290564e290f120d580d6942101.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/15/1954563469_315:0:3046:2048_1920x0_80_0_0_7008090b291b95a5eb67d91b0592cbbf.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , александр исаевич
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Александр Исаевич
Цифровая платформа МСП.РФ стала доступна в мобильном приложении
Мобильное приложение появилось у Цифровой платформы МСП.РФ
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Расширенный функционал Цифровой платформы МСП.РФ, оператором которой является Корпорация МСП, стал доступен в формате мобильного приложения, сообщает пресс-служба института развития.
Теперь предприниматели могут подавать заявки на наиболее востребованные меры поддержки с телефона.
"Количество пользователей МСП.РФ с момента запуска в 2022 году уже превысило 1,4 миллиона. Цифровая платформа стала не просто витриной сервисов и услуг, а экосистемой, где в режиме клика можно зарегистрировать бизнес, получить финансирование, решить имущественные вопросы. Мобильное приложение — это очередной шаг в расширении цифровых возможностей для предпринимателей", — отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
Он добавил, что встроенные алгоритмы анализа цифрового профиля предпринимателя проактивно формируют перечень доступных для конкретного бизнеса сервисов и инструментов развития.
По его словам, МСП.РФ объединяет доступ к данным о более чем 1 000 региональных и федеральных мер поддержки, а благодаря цифровизации и стандартизации процессов время на заполнение необходимой для получения поддержки документации сократилось с одного дня до 15 минут.
Мобильное приложение МСП.РФ доступно для скачивания во всех популярных онлайн-магазинах – AppStore, RuStore, AppGallery, Google Play Market.
Цифровая платформа МСП.РФ была запущена в феврале 2022 года. Она разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития РФ для повышения доступности услуг и мер поддержки малого и среднего бизнеса и реализуется по федеральному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" в рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".