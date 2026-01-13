Рейтинг@Mail.ru
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду - РИА Новости, 13.01.2026
06:48 13.01.2026
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду - РИА Новости, 13.01.2026
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду
Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обжаловала решение Фрунзенского районного суда Владивостока по уголовному делу о создании преступного... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:48:00+03:00
2026-01-13T06:48:00+03:00
происшествия
владивосток
россия
япония
олег кан
приморский краевой суд
генеральная прокуратура рф
владивосток
россия
япония
происшествия, владивосток, россия, япония, олег кан, приморский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Владивосток, Россия, Япония, Олег Кан, Приморский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Защита "крабового короля" Кана обжаловала его приговор за контрабанду

Защита рыбопромышленника Кана обжаловала его приговор за контрабанду

ВЛАДИВОСТОК, 13 янв – РИА Новости. Защита сахалинского рыбопромышленника Олега Кана обжаловала решение Фрунзенского районного суда Владивостока по уголовному делу о создании преступного сообщества, контрабанде и уклонении от уплаты налогов, следует из данных судебной инстанции.
Фрунзенский районный суд Владивостока 15 декабря 2025 года заочно приговорил Кана к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 5 миллионов рублей по обвинению в создании преступного сообщества, контрабанде живого краба в составе группы на сумму свыше 2,6 миллиарда рублей и уклонении от уплаты налогов.
Как следует из информации на сайте суда, защита подала апелляционные жалобы на не вступивший в силу судебный акт. Кроме того, апелляционное представление подано прокурором.
"Во Фрунзенский районный суд Владивостока поступили апелляционные жалобы адвокатов и апелляционное представление гособвинителя. Сторонам представлен срок для принесения возражений, после чего дело будет направлено в Приморский краевой суд", - подтвердила РИА Новости руководитель объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.
По версии следствия, Кан с соучастниками в 2014-2019 годах занимался контрабандными поставками крабов из России в Японию, Южную Корею, КНР. За это время преступная группа вывезла морского деликатеса на 2,6 миллиарда рублей. При вывозе товар декларировался по одной цене, а в действительности отгружался по завышенной. Уклонение от уплаты таможенных платежей при реализации этой схемы оценивается стороной обвинения в 9 миллионов 276 тысяч 812 рублей 26 копеек.
В апреле 2024 года коллегия судей признала Кана виновным в организации убийства по найму бизнесмена Валерия Пхиденко во Владивостоке в 2010 году и заочно приговорила к 17 годам. Суд также взыскал с Кана компенсацию морального вреда в пользу пяти потерпевших в размере 3 миллионов рублей каждому. Защита обжаловала приговор.
Кан скрылся от следствия за границей, был объявлен в международный розыск, его заочно арестовали.
Ранее во время рассмотрения другого иска адвокат обнародовал данные о возможной смерти Кана в Великобритании. Генпрокуратура назвала версию о его смерти инсценировкой.
ПроисшествияВладивостокРоссияЯпонияОлег КанПриморский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
