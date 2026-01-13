Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь - РИА Новости, 13.01.2026
01:18 13.01.2026
В Госдуме рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь
Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать размер фиксированного оклада, он сохраняется, даже если рабочих дней меньше, но может быть снижен... РИА Новости, 13.01.2026
общество, россия, алексей говырин, госдума рф, единая россия
В Госдуме рассказали, как праздники повлияют на размер зарплаты за январь

© iStock.com / PROMT8Девушка считает прибыль на калькуляторе
Девушка считает прибыль на калькуляторе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© iStock.com / PROMT8
Девушка считает прибыль на калькуляторе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Новогодние праздники не дают права работодателям уменьшать размер фиксированного оклада, он сохраняется, даже если рабочих дней меньше, но может быть снижен размер выплат для тех, кто получает зарплату, зависящую от фактически отработанного времени или объема работ, сообщил РИА Новости депутат Госдумы Алексей Говырин ("Единая Россия").
"Главный юридический ориентир по деньгам прост: наличие праздничных дней в месяце не дает работодателю права уменьшать оклад. Эта формула прямо закреплена в статье 112 ТК РФ: оклад за месяц сохраняется, даже если рабочих дней меньше. Поэтому разговоры про "урезанную январскую зарплату" относятся прежде всего к тем, у кого оплата зависит от фактически отработанного времени или объема работ, и к тем, у кого значимая часть дохода складывается из премий и иных выплат по внутренним положениям", - сказал Говырин.
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Совфеде назвали зарплату, которая принесет максимум пенсионных баллов
Вчера, 05:08
Депутат отметил, что Трудовой кодекс предусматривает для работников, которые получают зарплату не как оклад, дополнительное вознаграждение за нерабочие праздничные дни, когда к работе не привлекали, их размер и порядок устанавливаются коллективным договором, локальным актом или трудовым договором.
"Если работа все же выполнялась в выходной или праздничный день, включается статья 153 ТК РФ: оплачиваются именно часы, которые реально отработаны в этот день, и оплата идет в повышенном размере; для сдельной и почасовой систем минимальная планка привязана к двойному расчету. Вариант с днем отдыха вместо денег допускается, когда работник сам выбирает такой способ компенсации, и этот выбор фиксируется", - подчеркнул он.
По словам парламентария, из-за длинных выходных заметнее становятся сроки выплат: если установленная дата выдачи зарплаты совпала с выходным или праздничным днем, платить требуется накануне, а сама зарплата должна выплачиваться не реже чем каждые полмесяца.
"Именно поэтому в январе первая выплата за месяц иногда выглядит меньше обычной: в начале месяца меньше рабочих дней, а окончательный расчет закрывает весь месяц по правилам вида оплаты труда", - добавил он.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Госдуму внесут проект о ежегодной обязательной индексации зарплат
Вчера, 00:02
 
ОбществоРоссияАлексей ГовыринГосдума РФЕдиная Россия
 
 
