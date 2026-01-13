Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
09:53 13.01.2026 (обновлено: 09:54 13.01.2026)
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
в мире
украина
норвегия
киев
владимир зеленский
верховная рада украины
вооруженные силы украины
в мире, украина, норвегия, киев, владимир зеленский, верховная рада украины, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Норвегия, Киев, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
Прауд: ЕС должен прекратить финансирование киевского режима

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкФлаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск "Центр" Красноармейске в ДНР
Флаг и герб Украины в освобожденном российскими войсками группировки войск Центр Красноармейске в ДНР - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший британский дипломат Иан Прауд в соцсети X.
Так он отреагировал на решение правительства Норвегии выделить Киеву около 400 миллионов долларов на поддержание работы энергетического сектора и украинского государства.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Норвегия выделила Киеву 400 миллионов долларов на поддержание энергосектора
12 января, 16:35
"Конфликт на Украине должен закончиться, новое правительство должно быть избрано и коррумпированные члены режима Зеленского привлечены к суду", — написал он.
Эксперт отметил, что поражен способности европейских лидеров "не видеть леса за деревьями" в отношении ситуации на Украине.
Бюджет Украины на 2026 год был принят с рекордным дефицитом. По словам депутата Верховной рады Дмитрия Разумкова, денег, в том числе на зарплаты военным и вооружение, может перестать хватать уже в феврале. При этом официальный Киев рассчитывает "латать дыры" в бюджете за счет помощи западных партнеров, которая постепенно сокращается.
Спасением могло бы стать прекращение боевых действия и сокращение численности украинской армии, о чем неоднократно говорили в России. Но киевский режим продолжает игнорировать призывы к миру вопреки здравому смыслу и отсутствию денег в том числе на содержание ВСУ.
Здание Национального банка Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Дефицит бюджета Украины приблизился к историческому максимуму
12 января, 16:47
 
