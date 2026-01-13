https://ria.ru/20260113/praud-2067527834.html
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
Западным странам стоит приложить усилия к завершению конфликта на Украине вместо оказания поддержки коррумпированному режиму Владимира Зеленского, заявил бывший РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T09:53:00+03:00
На Западе резко ответили на новый план Норвегии в отношении Украины
Прауд: ЕС должен прекратить финансирование киевского режима