04:26 13.01.2026
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
2026
Владимир Мартынов
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Постоянный сон на животе вызывает напряжение шейных мышц и сдавление сосудов, лучше спать на боку или на спине, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
"Постоянный сон на животе может вызывать напряжение шейных мышц и сдавление сосудов", — сказал невролог.
Мартынов подчеркнул, что оптимально спать на боку или на спине с поддержкой шеи и поясницы.
Владимир Мартынов
 
 
