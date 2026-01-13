https://ria.ru/20260113/poza-2067499118.html
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать - РИА Новости, 13.01.2026
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
Постоянный сон на животе вызывает напряжение шейных мышц и сдавление сосудов, лучше спать на боку или на спине, рассказал РИА Новости врач-невролог Владимир... РИА Новости, 13.01.2026
владимир мартынов
владимир мартынов
Невролог назвал позу, в которой нельзя спать
РИА Новости: постоянный сон на животе может вызвать сдавление сосудов