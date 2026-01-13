Рейтинг@Mail.ru
13:12 13.01.2026
Постпред КНДР при ООН призвал осудить теракты Киева против России
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкФлаги России и КНДР
Флаги России и КНДР. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Постоянный представитель КНДР при ООН Ким Сон призвал осудить "военные теракты" ВСУ в отношении России, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
В своем заявлении для прессы, опубликованном на официальном русскоязычном сайте ЦТАК, Ким Сон осудил проведение экстренного заседания СБ ООН, которое было созвано во вторник "по одностороннему запросу Украины". Постпред КНДР при ООН отметил, что такие действия отнюдь не означают "международную поддержку просьбы "пострадавшего", а являются "продолжением привычных обычаев западных критиков", направленных против справедливого использования права самозащиты суверенными государствами.
Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
Ким Чен Ын заявил, что отношения России и КНДР еще более укрепились
27 декабря 2025, 00:48
"Осуждению и отпору должны подвергаться именно киевские власти, совершившие незаконные военные теракты против России, и их покровители. Выражаю серьезную озабоченность наглым поступком Украины, которая, храня молчание по поводу своих злейших терактов против России, придирается к справедливой мере России в ответ на них, и решительно осуждаю, отвергаю это", - подчеркнул Ким Сон.
Как отмечается в заявлении, ситуация на Украине от начала до конца была порождена из-за конфронтационной политики США и Запада, которые, нарушая закономерные и справедливые интересы безопасности России, поэтапно форсировали расширение НАТО на Восток.
"Полностью поддерживать справедливое дело РФ за защиту суверенитета государства, территориальной целостности и интересов безопасности, - это последовательная и неизменная позиция КНДР", - подчеркнул Ким Сон.
Ранее во вторник сообщалось, что зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс в ходе заседания Совбеза выступила с осуждением атак России на энергетические объекты Украины, при этом она не упомянула атаки ВСУ на гражданскую инфраструктуру и мирных жителей России.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
КНДР сравнила поведение Сеула с действиями Киева
10 января, 05:31
В Минобороны РФ ранее сообщали о поражении 9 января ударами комплексов "Искандер" и ракет "Калибр" двух предприятий в Киеве, которые были задействованы в сборке дронов, применяемых для ударов по территории России, а также объектов энергетической инфраструктуры, обеспечивающих работу военно-промышленного комплекса Украины. В минувшее воскресенье ВС России также нанесли поражение предприятию военно-промышленного комплекса Украины, объектам энергетики и транспортной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ.
В Москве неоднократно отвергали обвинения Киева в якобы умышленных ударах по гражданской инфраструктуре, подчеркивая, что российские силы не наносят удары по гражданским объектам.
При этом ВСУ, как сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, 9 января нанесли ракетный удар по Белгороду, были нанесены серьезные повреждения объекту инфраструктуры, без электричества в шести муниципалитетах Белгородской области оставались 556 тысяч человек, почти столько же - без тепла, почти 200 тысяч - без воды.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо 1 января сообщал, что ВСУ нанесли целенаправленный удар беспилотниками по месту, где мирные жители встречали Новый год - по кафе и гостинице на побережье Черного моря в Хорлах. По данным СК РФ, погибли 29 человек, в том числе двое несовершеннолетних, пострадали не менее 60 человек. В лечебных учреждениях находились 15 пострадавших, трое из которых в тяжелом состоянии. Заведено дело о теракте.
Во вторник постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза, посвященному Украине, заявил, что ВСУ целенаправленно бьют по мирным объектам и гражданским лицам в РФ, а также подчеркнул, что у РФ нет ни малейших сомнений, что теракт ВСУ в Хорлах был спланирован заранее.
Председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын - РИА Новости, 1920, 09.01.2026
Ким Чен Ын в письме Путину заявил, что гордится дружбой с ним
9 января, 00:58
 
