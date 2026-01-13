Посольство в Таиланде напомнило россиянам о медицинских страховках

«

"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в Королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее 100 тысяч долларов США", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.