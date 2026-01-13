Рейтинг@Mail.ru
16:24 13.01.2026 (обновлено: 16:25 13.01.2026)
Посольство в Таиланде напомнило россиянам о медицинских страховках
Посольство в Таиланде напомнило россиянам о медицинских страховках
Посольство в Таиланде напомнило россиянам о медицинских страховках

БАНГКОК, 13 янв – РИА Новости. Посольство России в Таиланде напомнило приезжающим в страну российским туристам о важности оформления перед поездкой расширенных медицинских страховок с покрытием до 100 тысяч долларов.
"В связи с инцидентами с участием российских туристов, повлекших в том числе гибель людей, посольство России в Таиланде вновь обращает внимание на важность оформления перед туристической поездкой в Королевство расширенной медицинской страховки с покрытием желательно не менее 100 тысяч долларов США", - говорится в заявлении посольства, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

Наличие действующего страхового полиса позволяет оперативно получить необходимую медицинскую помощь, покрыть расходы на лечение, госпитализацию или экстренную эвакуацию, а также существенно снижает финансовые риски в непредвиденных ситуациях, напоминает посольство.
"Посольство настоятельно рекомендует: оформлять страховой полис на весь срок пребывания; внимательно проверять (в страховом полисе – ред.) покрытие активных видов отдыха; всегда иметь при себе контактные данные страховой компании. Ответственная подготовка к туристической поездке за пределы Российской Федерации – залог спокойного и приятного отдыха!", - говорится в заявлении.

11 января у берегов туристического острова Пхукет произошло столкновение туристического катера с малым рыболовным траулером, в результате которого погибла 18-летняя россиянка и получили травмы различной степени тяжести еще 22 гражданина России, 17 из них все еще находятся в больницах Пхукета.
Эксперты рассказали, какие риски могут возникнуть у россиян в Таиланде
