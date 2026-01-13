https://ria.ru/20260113/posolstvo-2067565565.html
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим - РИА Новости, 13.01.2026
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
Посольство Ирана в России приспустило флаг в знак траура по погибшим на протестах, которые власти страны назвали "сопротивлением США и Израилю", передает... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:37:00+03:00
2026-01-13T12:37:00+03:00
2026-01-13T12:37:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067563781_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_ef03c951c1a2d3e58329b8190f5da226.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067549916.html
иран
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067563781_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1ee8137d9d0a7b6abacbf131b3d8474.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, иран, сша
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
РИА Новости: посольство Ирана в РФ приспустило флаг из-за погибших в протестах