Рейтинг@Mail.ru
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/posolstvo-2067565565.html
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим - РИА Новости, 13.01.2026
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим
Посольство Ирана в России приспустило флаг в знак траура по погибшим на протестах, которые власти страны назвали "сопротивлением США и Израилю", передает... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T12:37:00+03:00
2026-01-13T12:37:00+03:00
в мире
иран
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067563781_0:82:1280:802_1920x0_80_0_0_ef03c951c1a2d3e58329b8190f5da226.jpg
https://ria.ru/20260113/iran-2067549916.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067563781_0:0:1138:853_1920x0_80_0_0_c1ee8137d9d0a7b6abacbf131b3d8474.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша
В мире, Иран, США
Посольство Ирана в Москве приспустило флаг в знак траура по погибшим

РИА Новости: посольство Ирана в РФ приспустило флаг из-за погибших в протестах

© Фото : Русская служба Гостелерадио ИранаПриспущенный флаг на территории посольства Ирана в России
Приспущенный флаг на территории посольства Ирана в России - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Русская служба Гостелерадио Ирана
Приспущенный флаг на территории посольства Ирана в России
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Посольство Ирана в России приспустило флаг в знак траура по погибшим на протестах, которые власти страны назвали "сопротивлением США и Израилю", передает корреспондент РИА Новости.
Власти Ирана 11 января объявили траур из-за погибших в ходе "сопротивления США и Израилю", которых ранее обвинили в организации масштабных протестов и беспорядков в стране, начавшихся в конце декабря и достигших пика 8-9 января.
Флаги Ирана на одной из улиц Тегерана - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Сын свергнутого шаха заявил о разработке плана перехода власти в Иране
Вчера, 11:46
 
В миреИранСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала