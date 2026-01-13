Рейтинг@Mail.ru
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:33 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/posol-2067646460.html
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии - РИА Новости, 13.01.2026
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии
Замглавы российского МИД Александр Грушко принял копии верительных грамот у нового посла Италии в России Стефано Бельтраме, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:33:00+03:00
2026-01-13T17:33:00+03:00
в мире
россия
италия
александр грушко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:58:2867:1671_1920x0_80_0_0_3137353208ed2552b762a0db4f9d0041.jpg
https://ria.ru/20251104/posol-2052783009.html
россия
италия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0d/1983617158_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3590204548998bbfa82e8e01e52f04d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, италия, александр грушко
В мире, Россия, Италия, Александр Грушко
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии

Замглавы МИД Грушко принял копии верительных грамот у посла Италии Бельтраме

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Замглавы российского МИД Александр Грушко принял копии верительных грамот у нового посла Италии в России Стефано Бельтраме, сообщил МИД РФ.
"Тринадцатого января заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Александр Грушко принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Итальянской Республики в Российской Федерации Стефано Бельтраме", - сообщили в ведомстве.
Бельтраме, как следует из данных с сайта итальянского посольства, был назначен на должность главы дипмиссии 6 января 2026 года. До этого, с 2022 года, он работал прикомандированным дипломатическим советником главы министерства экономики и финансов, а до этого, с 2021 года, возглавлял дипмиссию в Вене.
Новый посол Израиля в Москве Одед Йосеф вручил копии верительных грамот замглавы МИД РФ Сергею Вершинину - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Новый посол Израиля в Москве вручил Вершинину копии верительных грамот
4 ноября 2025, 15:14
 
В миреРоссияИталияАлександр Грушко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала