Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии
Замглавы российского МИД Александр Грушко принял копии верительных грамот у нового посла Италии в России Стефано Бельтраме, сообщил МИД РФ. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T17:33:00+03:00
2026-01-13T17:33:00+03:00
2026-01-13T17:33:00+03:00
Замглавы МИД принял копии верительных грамот у посла Италии
Замглавы МИД Грушко принял копии верительных грамот у посла Италии Бельтраме