Дело украинской журналистки, облившей посла России, поступило в суд - РИА Новости, 13.01.2026
06:35 13.01.2026
Дело украинской журналистки, облившей посла России, поступило в суд
Дело украинской журналистки, облившей посла России, поступило в суд
россия
варшава
польша
сергей андреев
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
россия, варшава, польша, сергей андреев, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф)
Россия, Варшава, Польша, Сергей Андреев, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ)
Дело украинской журналистки, облившей посла России, поступило в суд

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело украинской журналистки Ирины Земляны* (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, поступило в Московский городской суд для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным, дело поступило в инстанцию в понедельник. Дата заседания не назначена.
Журналистка заочно обвиняется по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений), пунктам "а", "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенное публично, организованной группой с применением насилия), пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также в отношении социальной группы), сообщали в Генпрокуратуре РФ.
По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна* с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов напала на посла РФ Сергея Андреева, заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее в эфире телеканала "Россия 24", его и других дипломатов облили сиропом. Они напали на посла с целью осложнения международных отношений между Россией и Польшей, отмечали в ГП. Как ранее уточняли в СК, тем самым она нарушила неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.
Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна* разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие под видом достоверных сообщения в виде утверждений о том, что российские военнослужащие при проведении спецоперации совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.
Земляна* объявлена в международный розыск и заочно арестована.
В феврале 2024 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.
* Внесена в перечень террористов и экстремистов
РоссияВаршаваПольшаСергей АндреевГенеральная прокуратура РФСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
