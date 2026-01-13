Дело украинской журналистки, облившей посла России, поступило в суд

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Уголовное дело украинской журналистки Ирины Земляны* (внесена в список террористов и экстремистов в РФ), которая облила сиропом посла России в Польше Сергея Андреева в 2022 году, поступило в Московский городской суд для рассмотрения по существу, свидетельствуют данные суда, имеющиеся в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным, дело поступило в инстанцию в понедельник. Дата заседания не назначена.

Журналистка заочно обвиняется по части 2 статьи 360 УК РФ (нападение на представителя иностранного государства, совершенное в целях осложнения международных отношений), пунктам "а", "в" части 2 статьи 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды, а равно унижение человеческого достоинства по признаку национальности, совершенное публично, организованной группой с применением насилия), пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности, совершенное по мотивам политической, идеологической ненависти и вражды, а также в отношении социальной группы), сообщали в Генпрокуратуре РФ.

По версии следствия, 9 мая 2022 года в Варшаве возле мемориала "Кладбище-мавзолей советских воинов в Варшаве" Земляна* с другими неустановленными лицами во время церемонии возложения венков на мемориальном кладбище советских воинов напала на посла РФ Сергея Андреева , заблокировав ему и членам его делегации проход к памятнику. После этого они плеснули Андрееву в лицо и на одежду жидкость красного цвета, сорвали георгиевскую ленточку и очки, при этом высказывая в адрес дипломатического корпуса оскорбления. Как Андреев сообщил позднее в эфире телеканала "Россия 24", его и других дипломатов облили сиропом. Они напали на посла с целью осложнения международных отношений между Россией и Польшей , отмечали в ГП. Как ранее уточняли в СК , тем самым она нарушила неприкосновенность представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой.

Кроме того, в мае 2022 и марте 2024 года Земляна* разместила на своей странице в одной из социальных сетей публикации, содержащие под видом достоверных сообщения в виде утверждений о том, что российские военнослужащие при проведении спецоперации совершают военные преступления, тем самым публично распространив заведомо ложную информацию об использовании Вооруженных сил Российской Федерации.

Земляна* объявлена в международный розыск и заочно арестована.

В феврале 2024 года ее внесли в перечень террористов и экстремистов в РФ.