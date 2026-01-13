Рейтинг@Mail.ru
00:51 13.01.2026 (обновлено: 10:31 13.01.2026)
Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном
Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном
в мире, иран, израиль, дональд трамп, масуд пезешкиан, сша
В мире, Иран, Израиль, Дональд Трамп, Масуд Пезешкиан, США

Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, торгующих с Ираном.
"Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном, будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным", — написал он в соцсети Truth Social.
Участники акции протеста в Мешхеде, Иран - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Власти США обсудили планы возможных ударов по Ирану, пишет WSJ
10 января, 22:07
Трамп ранее на фоне беспорядков в Исламской Республике пригрозил нанести беспрецедентные удары по ней в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.
В самом Иране заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.
Протест в Тегеране, Иран - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
При беспорядках в Иране погибли более 500 человек, сообщил источник
12 января, 19:51

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.
С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.
В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны нет доступа к интернету.
Президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал жителям продолжить экономические реформы и решить возникшие проблемы, а в организации беспорядков обвинил США и Израиль. Он призвал граждан выйти на улицы, чтобы не дать радикалам подменить их реальные требования.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Иран окажется не по зубам Вашингтону
Вчера, 08:00
 
