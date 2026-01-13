Трамп ввел пошлины против стран, торгующих с Ираном

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентных пошлин против стран, торгующих с Ираном.

« "Начиная с этого момента любая страна, ведущая дела с Ираном , будет платить пошлину в 25% на все виды бизнеса, осуществляемого с Соединенными Штатами Америки. Этот приказ является окончательным и однозначным", — написал он в соцсети Truth Social.

Трамп ранее на фоне беспорядков в Исламской Республике пригрозил нанести беспрецедентные удары по ней в случае атаки на американские военные и коммерческие объекты. До этого он утверждал, что Штаты готовы ответить, если силовикам прикажут открыть огонь по протестующим.

В самом Иране заявляли, что пока не намерены принимать превентивные меры и настроены на переговоры, однако при необходимости полностью готовы к войне.

Беспорядки в Иране

В конце прошлого года в Исламской Республике начались протесты из-за девальвации иранского риала, которая повлияла на оптовые и розничные цены, а также вызвала резкие колебания обменного курса.

С 8 января манифестации стали приобретать более масштабный характер. Это произошло с подачи Резы Пехлеви , сына иранского шаха, свергнутого в 1979-м. Он призвал к всеобщей забастовке и захвату стратегически важных улиц и объектов, а также попросил Трампа вмешаться в происходящее.

В некоторых городах митинги переросли в столкновения с силовиками и сопровождались лозунгами против действующего политического строя. Сообщается о жертвах с обеих сторон. На территории страны нет доступа к интернету.