18:07 13.01.2026
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
в мире, одесса, мид польши
В мире, Одесса, МИД Польши
Флаги Польши и Евросоюза. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 янв – РИА Новости. Министерство иностранных дел Польши утверждает, что консульство страны в Одессе было повреждено.
Ночью украинские СМИ сообщали о том, что в Одессе прогремели взрывы. В свою очередь украинский энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении двух своих энергетических объектов в Одессе.
"Польское консульство в Одессе получило повреждения. Никто из наших сотрудников не пострадал", - написал на платформе Х пресс-секретарь польского внешнеполитического ведомства Мачей Вевюр.
