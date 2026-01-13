https://ria.ru/20260113/polsha-2067657560.html
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
Министерство иностранных дел Польши утверждает, что консульство страны в Одессе было повреждено. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
одесса
мид польши
одесса
Новости
ru-RU
в мире, одесса, мид польши
В мире, Одесса, МИД Польши
МИД Польши заявил о повреждении консульства в Одессе
В МИД Польши заявили о повреждении консульства в Одессе