В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова польского подполковника в отставке Марчина Фалинского.
"С этой Гренландией нужно что-то делать, потому что, если оставить эту территорию датчанам, мы, к сожалению, проиграем. <…> Если бы Гренландия получила независимость и в ускоренном режиме готовилась к вступлению в ЕС и в НАТО, то Трамп ничего бы не смог сделать", — цитирует издание его слова.
По мнению эксперта, Гренландии следует как можно скорее поменять свой статус, чтобы избежать возможных спекуляций.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".
Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.