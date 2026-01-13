Рейтинг@Mail.ru
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
16:12 13.01.2026
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией
Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T16:12:00+03:00
2026-01-13T16:12:00+03:00
в мире
гренландия
польша
евросоюз
нато
дания
гренландия
польша
дания
в мире, гренландия, польша, евросоюз, нато, дания
В мире, Гренландия, Польша, Евросоюз, НАТО, Дания
В Польше призвали к радикальным мерам из-за ситуации с Гренландией

Rzeczpospolita: Гренландия должна обрести независимость и вступить в ЕС

© REUTERS / Guglielmo MangiapaneДатские военнослужащие во время учения в Гренландии
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Дания не сможет защитить Гренландию от притязаний США, поэтому ей нужно дать независимость и принять в ЕС, пишет издание Rzeczpospolita со ссылкой на слова польского подполковника в отставке Марчина Фалинского.
"С этой Гренландией нужно что-то делать, потому что, если оставить эту территорию датчанам, мы, к сожалению, проиграем. <…> Если бы Гренландия получила независимость и в ускоренном режиме готовилась к вступлению в ЕС и в НАТО, то Трамп ничего бы не смог сделать", — цитирует издание его слова.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Главы МО Дании и МИД Гренландии встретятся с Рютте на фоне притязаний США
Вчера, 15:50
По мнению эксперта, Гренландии следует как можно скорее поменять свой статус, чтобы избежать возможных спекуляций.
Трамп неоднократно повторял, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира".

Бывший гренландский премьер Муте Эгеде отвечал, что остров не продается и никогда не будет продаваться. Вместе с тем американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
Нуук, Гренландия - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: во Франции раскритиковали планы Трампа по Гренландии
Вчера, 06:27
 
