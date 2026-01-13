"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал

ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. В Польше после встречи президента Кароля Навроцкого с преступником-нацистом из среды футбольных хулиганов начался скандал, передает радиостанция В Польше после встречи президента Кароля Навроцкого с преступником-нацистом из среды футбольных хулиганов начался скандал, передает радиостанция RMF FM

"Во время субботнего паломничества болельщиков к Ясной Горе произошла встреча президента Кароля Навроцкого с Томашем П., известным в фанатской среде как Дракон. Этот человек был приговорен к шести годам лишения свободы за тяжкие преступления", — говорится в сообщении.

Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.

"Полицейские борются с футбольными хулиганами, изолируют тех, кто торгует наркотиками, совершает насилие и грабежи. И тут вдруг выясняется, что у президента Польши есть контакты в такой среде", — сказал он.

Томаша П. министр назвал очень серьезным преступником.

По словам пресс-секретаря президента Рафала Лескевича, Навроцкий не знал об обстоятельствах, связанных с осуждением Томаша П. Он отметил, что встреча была открытой и публичной, а всех присутствовавших там невозможно было заранее проверить.

Томаш П. не раз отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе за пропаганду нацизма, руководство преступной группой и участие в избиениях. Недавно суд Белостока снова назначил ему шесть лет лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу.