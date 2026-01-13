Рейтинг@Mail.ru
"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал
12:45 13.01.2026 (обновлено: 15:40 13.01.2026)
"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал
"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал - РИА Новости, 13.01.2026
"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал
В Польше после встречи президента Кароля Навроцкого с преступником-нацистом из среды футбольных хулиганов начался скандал, передает радиостанция RMF FM. РИА Новости, 13.01.2026
в мире, польша, кароль навроцкий
В мире, Польша, Кароль Навроцкий
"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал

В Польше разгорелся скандал вокруг встречи Навроцкого с преступником-нацистом

© AP Photo / Mindaugas KulbisПрезидент Польши Кароль Навроцкий
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Президент Польши Кароль Навроцкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. В Польше после встречи президента Кароля Навроцкого с преступником-нацистом из среды футбольных хулиганов начался скандал, передает радиостанция RMF FM.
"Во время субботнего паломничества болельщиков к Ясной Горе произошла встреча президента Кароля Навроцкого с Томашем П., известным в фанатской среде как Дракон. Этот человек был приговорен к шести годам лишения свободы за тяжкие преступления", — говорится в сообщении.
Президент Польши и неизвестная субстанция во время ГА ООН - РИА Новости, 1920, 24.09.2025
Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс
24 сентября 2025, 05:48
Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Полицейские борются с футбольными хулиганами, изолируют тех, кто торгует наркотиками, совершает насилие и грабежи. И тут вдруг выясняется, что у президента Польши есть контакты в такой среде", — сказал он.
Томаша П. министр назвал очень серьезным преступником.
По словам пресс-секретаря президента Рафала Лескевича, Навроцкий не знал об обстоятельствах, связанных с осуждением Томаша П. Он отметил, что встреча была открытой и публичной, а всех присутствовавших там невозможно было заранее проверить.
Томаш П. не раз отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе за пропаганду нацизма, руководство преступной группой и участие в избиениях. Недавно суд Белостока снова назначил ему шесть лет лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу.
Во время прошлогодней президентской кампании регулярно появлялись сообщения о связях Навроцкого с футбольными фанатами, в том числе и о том, что он участвовал в фанатских драках. Сам будущий глава государства не отрицал этого, а о драках отзывался как о "форме мужской борьбы".
Президент Польши Кароль Навроцкий - РИА Новости, 1920, 30.09.2025
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
30 сентября 2025, 11:30
 
