"Серьезный преступник". Вокруг президента Польши разгорелся скандал

ВАРШАВА, 13 янв — РИА Новости. В Польше после встречи президента Кароля Навроцкого с преступником-нацистом из среды футбольных хулиганов начался скандал, передает радиостанция RMF FM.
"Во время субботнего паломничества болельщиков к Ясной Горе произошла встреча президента Кароля Навроцкого с Томашем П., известным в фанатской среде как Дракон. Этот человек был приговорен к шести годам лишения свободы за тяжкие преступления", — говорится в сообщении.
Захарова прокомментировала видео, где Навроцкий, вероятно, употребляет снюс
24 сентября 2025, 05:48
Ситуацию прокомментировал министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский.
"Полицейские борются с футбольными хулиганами, изолируют тех, кто торгует наркотиками, совершает насилие и грабежи. И тут вдруг выясняется, что у президента Польши есть контакты в такой среде", — сказал он.
Томаша П. министр назвал очень серьезным преступником.
По словам пресс-секретаря президента Рафала Лескевича, Навроцкий не знал об обстоятельствах, связанных с осуждением Томаша П. Он отметил, что встреча была открытой и публичной, а всех присутствовавших там невозможно было заранее проверить.
Томаш П. не раз отбывал наказание за тяжкие преступления, в том числе за пропаганду нацизма, руководство преступной группой и участие в избиениях. Недавно суд Белостока снова назначил ему шесть лет лишения свободы, но приговор еще не вступил в силу.
Во время прошлогодней президентской кампании регулярно появлялись сообщения о связях Навроцкого с футбольными фанатами, в том числе и о том, что он участвовал в фанатских драках. Сам будущий глава государства не отрицал этого, а о драках отзывался как о "форме мужской борьбы".
Президент Польши рассказал, что почти ежедневно советуется с духом маршала
30 сентября 2025, 11:30