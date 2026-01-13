Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море

ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ России, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.