Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские морские дроны, атаковавшие танкеры в Черном море, запускали с гражданских судов, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.
Двадцать восьмого ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер Kairos, 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции подвергся атакам безэкипажных морских катеров танкер Virat, а 1 декабря был атакован российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту.
"Что делают сейчас на Украине. Когда нападают на танкеры в Черном море или Средиземном или наносят удары по нашим береговым объектам, они запускают дроны с носителей - гражданских судов, которые, например, идут в Одессу в рамках зерновой сделки", - сказал Половинкин в интервью "Российской газете".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
