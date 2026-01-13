Рейтинг@Mail.ru
18:33 13.01.2026 (обновлено: 18:38 13.01.2026)
Эксперт рассказал, как Киев атаковал танкеры в Черном море
© AP Photo / Emrah GurelНефтяные танкеры в море
Нефтяные танкеры в море - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Emrah Gurel
Нефтяные танкеры в море . Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Украинские морские дроны, атаковавшие танкеры в Черном море, запускали с гражданских судов, заявил научный руководитель Крыловского государственного научного центра Валерий Половинкин.
Двадцать восьмого ноября в Черном море в 28 милях от берегов Турции из-за внешнего воздействия загорелся танкер Kairos, 28 и 29 ноября в исключительной экономической зоне Турции подвергся атакам безэкипажных морских катеров танкер Virat, а 1 декабря был атакован российский танкер Midvolga-2 с растительным маслом на борту.
Танкер - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Зафрахтованный Казахстаном танкер под погрузку на КТК подвергся атаке БПЛА
Вчера, 15:43
"Что делают сейчас на Украине. Когда нападают на танкеры в Черном море или Средиземном или наносят удары по нашим береговым объектам, они запускают дроны с носителей - гражданских судов, которые, например, идут в Одессу в рамках зерновой сделки", - сказал Половинкин в интервью "Российской газете".
Черноморская зерновая инициатива, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагала вывоз украинского зерна и продовольствия, а также удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Действие зерновой сделки прекратилось с 18 июля 2023 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что условия сделки в отношении РФ не выполнялись, несмотря на усилия Организации Объединенных Наций, потому что западные страны не исполняли свои обязательства.
ФГУП "Крыловский государственный научный центр" - ведущий научно-производственный кластер, обеспечивающий создание кораблей, подводных лодок, подводных станций и аппаратов новейшего поколения для ВМФ России, принимающий активное участие в выполнении госпрограммы развития гражданской морской техники, обеспечении создания судов и морской техники для освоения Северного морского пути. Крыловский центр ведет разработку новейших систем электродвижения и водородной энергетики.
Нефтяные танкеры - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Украинские БПЛА атаковали два танкера в Черном море, сообщил источник
Вчера, 17:50
 
