ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ

«

"Не думаю, что если это все произойдет так, как многие прогнозируют, что это будет каким-то моментом развода между Европой и США. Слишком сильно Европа сейчас зависит от США во всех отношениях - и в военном, и в стратегическом, и в экономическом.... "Проглотят" они Гренландию. Думаю, они уже сейчас стали потихонечку готовиться к этому. Даже те же датчане, которые вроде как грозно предупреждают. Европа давно уже смирилась с двойными стандартами, найдут какую-нибудь формулу объяснить, что произошло на самом деле, что на самом деле ничего серьезного не произошло",- сказал он в эфире телеканала "Россия 24".