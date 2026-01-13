Рейтинг@Mail.ru
ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ
12:48 13.01.2026
ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ
в мире
сша
гренландия
европа
дмитрий полянский
дональд трамп
нато
обсе
сша
гренландия
европа
в мире, сша, гренландия, европа, дмитрий полянский, дональд трамп, нато, обсе, евросоюз
В мире, США, Гренландия, Европа, Дмитрий Полянский, Дональд Трамп, НАТО, ОБСЕ, Евросоюз
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы "проглотят" это, придумают какое-нибудь объяснение произошедшему, заявил постпред России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Дмитрий Полянский.
«

"Не думаю, что если это все произойдет так, как многие прогнозируют, что это будет каким-то моментом развода между Европой и США. Слишком сильно Европа сейчас зависит от США во всех отношениях - и в военном, и в стратегическом, и в экономическом.... "Проглотят" они Гренландию. Думаю, они уже сейчас стали потихонечку готовиться к этому. Даже те же датчане, которые вроде как грозно предупреждают. Европа давно уже смирилась с двойными стандартами, найдут какую-нибудь формулу объяснить, что произошло на самом деле, что на самом деле ничего серьезного не произошло",- сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Выступление Каи Каллас в Европейском парламенте - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Евродепутаты объединились против притязаний Трампа на Гренландию, пишут СМИ
Вчера, 12:13
При этом, по мнению российского дипломата, даже применение силы со стороны США в отношении Гренландии не приведет к развалу НАТО.
«

"Мне сложно это себе представить, если честно. Тем более что Североатлантический альянс - он все-таки держится на США, поэтому спровоцировать его развал гораздо проще могут иные шаги США, как отказ от поддержки союзников, вывод войск и так далее", - добавил он.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Вид на Капитолий в в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ узнали о законопроекте, блокирующем планы Трампа захватить Гренландию
Вчера, 09:15
 
В миреСШАГренландияЕвропаДмитрий ПолянскийДональд ТрампНАТООБСЕЕвросоюз
 
 
Заголовок открываемого материала