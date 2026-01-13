https://ria.ru/20260113/poljanskij-2067569027.html
ЕС "проглотит" контроль США над Гренландией, заявил постпред при ОБСЕ
Даже если США решатся на установление контроля над Гренландией, европейцы "проглотят" это, придумают какое-нибудь объяснение произошедшему, заявил постпред... РИА Новости, 13.01.2026
