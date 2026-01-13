Рейтинг@Mail.ru
08:52 13.01.2026
Финский политик призвал главу евродипломатии Каллас уйти в отставку
Финский политик призвал главу евродипломатии Каллас уйти в отставку

Финский политик Мема призвал Каллас уйти в отставку

© AP Photo / Virginia MayoКая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Кая Каллас на встрече министров иностранных дел ЕС в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на установление дипломатии.
«

"Каллас следует уйти в отставку, чтобы спасти то, что осталось от дипломатии ЕС", - написал Мема в соцсети Х.

Кая Каллас - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
Фицо призвал заменить Каю Каллас
11 января, 15:04
Политик также обратил внимание на заявление Еврокомиссии о том, что ей придётся вести переговоры с Москвой, и заявил, что надежда на дипломатию может появиться после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины.
«

"Серьёзно? Кто заставляет их верить в то, что есть хоть какой-то шанс на переговоры после всей их воинственной политики против России?... В данный момент ЕС нельзя доверять. Чем раньше ЕС вернётся к реальности, тем будет лучше", - добавил он.

В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией", заявила, что ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России.
На прошлой неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
В Финляндии призвали к отставке фон дер Ляйен
27 декабря 2025, 09:56
 
