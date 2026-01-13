МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема призвал главу евродипломатии Каю Каллас уйти в отставку и выразил мнение, что это может дать надежду на установление дипломатии.
Политик также обратил внимание на заявление Еврокомиссии о том, что ей придётся вести переговоры с Москвой, и заявил, что надежда на дипломатию может появиться после отставки Каллас и прекращения перевооружения Украины.
«
"Серьёзно? Кто заставляет их верить в то, что есть хоть какой-то шанс на переговоры после всей их воинственной политики против России?... В данный момент ЕС нельзя доверять. Чем раньше ЕС вернётся к реальности, тем будет лучше", - добавил он.
В понедельник представитель Еврокомиссии Паула Пиньо, комментируя слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости "говорить с Россией", заявила, что ЕС "в какой-то момент" придется вести переговоры с властями России.
