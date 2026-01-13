СМИ узнали о разногласиях в Италии по закупкам оружия для Украины

РИМ, 17 ноя – РИА Новости. Программа европейского турне Владимира Зеленского не включает Италию, где в правящей коалиции возникли разногласия об участии в закупке американских вооружений для Украины, пишет итальянская газета Stampa.
Издание отмечает, что Зеленский посетил Афины, а в понедельник отправится в Париж, а затем в Мадрид. По словам источников в украинском посольстве в Риме, которые приводятся в статье, приезд в Рим не был запланирован, так как Зеленский и премьер Италии Джорджа Мелони виделись в Брюсселе в конце октября.
"Любопытно, однако, что его маршрут через основные европейские страны Средиземноморья не включает Италию. Стоит отметить, что президент посетит лидеров, которые готовы ему что-то предложить", пишет Stampa. Так, от Греции Украина получит газ, закупленный у США, а от Франции и Испания – вооружения, но "если бы Зеленский оказался в Риме, он оказался бы в центре политической кампании", причиной которой стал вопрос поддержки Киева, отмечает Stampa.
На прошлой неделе вице-премьер и лидер партии "Лига" Маттео Сальвини выразил опасения, что деньги итальянских налогоплательщиков, которые направляются на закупку вооружения киевскому режиму, могут подпитывать коррупцию на Украине.
"Правительствам из числа союзников непонятно, почему Сальвини может столь откровенно дистанцироваться от внешнеполитической линии, установленной его собственным правительством, в то время как его начальница Джорджа Мелони, по крайней мере, до сих пор, хранит полное молчание", - пишет Stampa. После заявлений Сальвини, чья "Лига" входит в правящее большинство, министр обороны Италии Гуидо Крозетто поддержал продолжение оказанию помощи Киеву, подчеркнув, что не считает Украину коррумпированной страной.
"Участие Италии в PURL – источник терзаний Мелони и большей части столкновения Сальвини с Крозетто. Это история колебаний, подтверждений и отрицаний", - пишет Stampa. Как писали ранее итальянские СМИ, на прошлой неделе Мелони отменила визит Крозетто в Вашингтон, где тот должен был одобрить первый транш инвестиций на программу Purl, приняв во внимание обсуждение в парламенте Италии изменений в госбюджет с мерами строгой экономии. Несмотря на то, что в американской администрации выразили недовольство в связи с промедлением Рима, пишет та же Stampa, "маловероятно, что премьер-министр будет избегать этого вопроса до конца", и изменения ситуаций можно ожидать через неделю после проведения региональных выборов в трех ключевых итальянских областях: Венето, Апулии и Кампании.
"Пока правительство не возвращается с ответом, а результатом этих колебаний является дезориентация дипломатии в Вашингтоне, Брюсселе и Киеве", - отмечается в статье.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
