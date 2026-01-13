https://ria.ru/20260113/pogoda-2067666753.html
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января - РИА Новости, 13.01.2026
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января
Штормовое предупреждение продлили в Сочи и Сириусе на 14 января, ожидается гололед и снег, местами сильный, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС... РИА Новости, 13.01.2026
Сильный снег и гололед прогнозируют в Сочи и Сириусе 14 января