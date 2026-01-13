Рейтинг@Mail.ru
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января - РИА Новости, 13.01.2026
19:03 13.01.2026
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января
Штормовое предупреждение продлили в Сочи и Сириусе на 14 января, ожидается гололед и снег, местами сильный, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС... РИА Новости, 13.01.2026
2026
Новости
сочи, краснодарский край, общество
Синоптики предупредили о сильном снегопаде в Сочи и Сириусе 14 января

Сильный снег и гололед прогнозируют в Сочи и Сириусе 14 января

© РИА Новости / Илья Питалев
Люди гуляют во время ледяного дождя
Люди гуляют во время ледяного дождя - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Люди гуляют во время ледяного дождя. Архивное фото
СОЧИ, 13 янв - РИА Новости. Штормовое предупреждение продлили в Сочи и Сириусе на 14 января, ожидается гололед и снег, местами сильный, сообщает центр мониторинга и прогнозирования ЧС природного и техногенного характера по Краснодарскому краю.
"Действие штормового предупреждения продлевается на ночь и утро 14 января 2026 года по следующим явлениям: на территории города Сочи и ФТ Сириус мокрый снег и снег, местами сильный, сильное налипание мокрого снега на провода и деревья. На дорогах гололедица. В средних и высоких горах очень сильный снег", - говорится в сообщении.
Комплекс неблагоприятных гидрометеорологических и опасных явлений - сильный снег и налипание мокрого снега на провода - прогнозировали 12 и 13 января.
