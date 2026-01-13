Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия

"Опасный инцидент поставил государственную службу охраны порядка в состояние повышенной готовности. В понедельник вечером около 22.30 (00.30 мск) в Эссене сошел с рельсов грузовой поезд. К счастью, только ось локомотива вышла из колеи. Однако есть сенсационная деталь: всего за несколько часов до этого по этому месту должен был проехать американский военный конвой", - пишет издание.