Рейтинг@Mail.ru
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия - РИА Новости, 13.01.2026
20:09 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/poezd-2067676957.html
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия - РИА Новости, 13.01.2026
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия
Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Эссен в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия, при этом не исключается версия возможной диверсии, сообщает... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, германия, северный рейн-вестфалия, эссен, bild
В мире, Германия, Северный Рейн-Вестфалия, Эссен, Bild
Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, возможна диверсия

Bild: Грузовой поезд сошел с рельсов в немецком Эссене, не исключается диверсия

© Pixabay / Нина БалабонГрузовой состав
Грузовой состав - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Pixabay / Нина Балабон
Грузовой состав. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Грузовой поезд сошел с рельсов в городе Эссен в федеральной земле Германии Северный Рейн-Вестфалия, при этом не исключается версия возможной диверсии, сообщает немецкая газета Bild.
"Опасный инцидент поставил государственную службу охраны порядка в состояние повышенной готовности. В понедельник вечером около 22.30 (00.30 мск) в Эссене сошел с рельсов грузовой поезд. К счастью, только ось локомотива вышла из колеи. Однако есть сенсационная деталь: всего за несколько часов до этого по этому месту должен был проехать американский военный конвой", - пишет издание.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
12 января, 01:08
Уточняется, что о происшествии в понедельник вечером федеральная полиция Германии проинформировала правоохранителей Эссена (Северный Рейн-Вестфалия). Локомотив тянул за собой 20 цистерн с 25 тоннами опасных грузов каждая. На месте следователи обнаружили, что на рельсах были закреплены несколько металлических зажимов. По информации Bild, полиция Северного Рейна-Вестфалии не исключает, что они могли оказаться там по невнимательности. Недалеко от места происшествия находилась ранее стройплощадка, которая еще не полностью убрана. Следователи сейчас проверяют, происходят ли металлические зажимы оттуда или они были установлены преднамеренно.
Bild отмечает, что за несколько часов до инцидента по этому же участку должен был пройти поезд с боеприпасами и военным оборудованием армии США, однако из-за задержки он был перенаправлен на другой маршрут. Последний поезд до инцидента, по данным издания, прошел этот участок без происшествий.
"Если эти скобы действительно были с площадки, тогда возникает вопрос: почему другие поезда не пострадали? К счастью, сошла только одна ось, поскольку локомотив из-за стройплощадки ехал медленно", - приводит газета комментарий офицера службы охраны государства.
По словам следователя, установка подобных металлических скоб не требует большого технического знания. "Пока остается неизвестным, кто мог стоять за возможной акцией диверсии", - отметила газета.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
В Германии двум украинцам предъявили обвинения в шпионаже
Вчера, 17:47
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
