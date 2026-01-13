https://ria.ru/20260113/podrostok-2067676439.html
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
Подросток, гражданин Украины, погиб во вторник из-за схода лавины в горнолыжном районе Бад-Гаштайн в австрийской федеральной земле Зальцбург
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
В горнолыжном районе Бад-Гаштайн подросток погиб из-за схода лавины
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Подросток, гражданин Украины, погиб во вторник из-за схода лавины в горнолыжном районе Бад-Гаштайн в австрийской федеральной земле Зальцбург, сообщил портал телеканала Puls24.
"В результате схода лавины в Бад-Гаштайне во вторник погиб 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.
По данным телеканала, это произошло во вторник около 13.00 (15.00 мск) в зоне вне подготовленных трасс горнолыжного курорта Шпортгаштайн - между 7-й и 8-й опорами канатной дороги Гольдбергбан.
"Ребенок, являвшийся гражданином Украины
, был извлечен спасателями из-под снега, после чего в течение примерно 20 минут проводились реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось", - уточняет портал.
Как отмечает телеканал со ссылкой на компанию Gasteiner Bergbahnen, лавина сошла после того, как группа лыжников заехала в зону вне трасс, что могло спровоцировать сход снежной массы. Точные обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.
Представители горнолыжного курорта сообщили, что взаимодействуют с властями и содействуют расследованию инцидента.
Бад-Гаштайн - горнолыжный курорт в федеральной земле Зальцбург
, входящий в регион Ski Gastein, который включает несколько зон катания, в том числе высокогорный район Шпортгаштайн.