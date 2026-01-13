Рейтинг@Mail.ru
В Австрии подросток погиб при сходе лавины - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/podrostok-2067676439.html
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
В Австрии подросток погиб при сходе лавины - РИА Новости, 13.01.2026
В Австрии подросток погиб при сходе лавины
Подросток, гражданин Украины, погиб во вторник из-за схода лавины в горнолыжном районе Бад-Гаштайн в австрийской федеральной земле Зальцбург, сообщил портал... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T20:02:00+03:00
2026-01-13T20:02:00+03:00
в мире
украина
зальцбург (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4bfcd452d73047bfc6f13ce42ff80fb5.jpg
https://ria.ru/20251229/lavina-2065511903.html
https://ria.ru/20260111/svanetie-2067196461.html
украина
зальцбург (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155145/66/1551456624_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_0e48219371d0a1f9d95819a297c24c00.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, зальцбург (город)
В мире, Украина, Зальцбург (город)
В Австрии подросток погиб при сходе лавины

В горнолыжном районе Бад-Гаштайн подросток погиб из-за схода лавины

© Pixabay / SimonПоследствия схода лавины
Последствия схода лавины - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Pixabay / Simon
Последствия схода лавины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Подросток, гражданин Украины, погиб во вторник из-за схода лавины в горнолыжном районе Бад-Гаштайн в австрийской федеральной земле Зальцбург, сообщил портал телеканала Puls24.
"В результате схода лавины в Бад-Гаштайне во вторник погиб 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.
Сход лавины в горах - РИА Новости, 1920, 29.12.2025
В Испании трое лыжников погибли при сходе лавины в Пиренеях
29 декабря 2025, 20:58
По данным телеканала, это произошло во вторник около 13.00 (15.00 мск) в зоне вне подготовленных трасс горнолыжного курорта Шпортгаштайн - между 7-й и 8-й опорами канатной дороги Гольдбергбан.
"Ребенок, являвшийся гражданином Украины, был извлечен спасателями из-под снега, после чего в течение примерно 20 минут проводились реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось", - уточняет портал.
Как отмечает телеканал со ссылкой на компанию Gasteiner Bergbahnen, лавина сошла после того, как группа лыжников заехала в зону вне трасс, что могло спровоцировать сход снежной массы. Точные обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.
Представители горнолыжного курорта сообщили, что взаимодействуют с властями и содействуют расследованию инцидента.
Бад-Гаштайн - горнолыжный курорт в федеральной земле Зальцбург, входящий в регион Ski Gastein, который включает несколько зон катания, в том числе высокогорный район Шпортгаштайн.
Сванские башни и сванские дома-крепости в Сванетии - исторической горной области на северо-западе Грузии - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
В Сванетии под лавину попал один человек
11 января, 08:33
 
В миреУкраинаЗальцбург (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала