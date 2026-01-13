В Австрии подросток погиб при сходе лавины

ВЕНА, 13 янв - РИА Новости. Подросток, гражданин Украины, погиб во вторник из-за схода лавины в горнолыжном районе Бад-Гаштайн в австрийской федеральной земле Зальцбург, сообщил портал телеканала Puls24.

"В результате схода лавины в Бад-Гаштайне во вторник погиб 12-летний ребенок", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, это произошло во вторник около 13.00 (15.00 мск) в зоне вне подготовленных трасс горнолыжного курорта Шпортгаштайн - между 7-й и 8-й опорами канатной дороги Гольдбергбан.

"Ребенок, являвшийся гражданином Украины , был извлечен спасателями из-под снега, после чего в течение примерно 20 минут проводились реанимационные мероприятия. Однако спасти его не удалось", - уточняет портал.

Как отмечает телеканал со ссылкой на компанию Gasteiner Bergbahnen, лавина сошла после того, как группа лыжников заехала в зону вне трасс, что могло спровоцировать сход снежной массы. Точные обстоятельства происшествия устанавливают компетентные органы.

Представители горнолыжного курорта сообщили, что взаимодействуют с властями и содействуют расследованию инцидента.