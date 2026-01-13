Рейтинг@Mail.ru
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
Специальная военная операция на Украине
 
03:45 13.01.2026 (обновлено: 05:51 13.01.2026)
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову - РИА Новости, 13.01.2026
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову
Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева приветствовали удар гиперзвуковой ракетной системой "Орешник" по цели под Львовом на западной Украине, сообщили... РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
украина
херсон
запорожье
украина, херсон, запорожье
Специальная военная операция на Украине, Украина, Херсон, Запорожье
Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову

Жители центральной Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева приветствовали удар гиперзвуковой ракетной системой "Орешник" по цели под Львовом на западной Украине, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
"Удар "Орешником" по располагавшейся под Львовом цели довольно сильно всполошил Украину. Все привыкли, что война идет далеко и в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке", — сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаХерсонЗапорожье
 
 
