Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева приветствовали удар гиперзвуковой ракетной системой "Орешник" по цели под Львовом на западной Украине, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.

Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.