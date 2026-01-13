Подполье: жители центра Украины обрадовались удару "Орешником" по Львову

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Жители Херсона, Запорожья, Одессы и Николаева приветствовали удар гиперзвуковой ракетной системой "Орешник" по цели под Львовом на западной Украине, сообщили РИА Новости в антифашистском подполье Херсона.
"Удар "Орешником" по располагавшейся под Львовом цели довольно сильно всполошил Украину. Все привыкли, что война идет далеко и в первую очередь на юго-востоке, но вот практически впервые столь сильный удар пришелся по негласной столице западной Украины, то есть по максимально националистической Украине. Многие мирные в Одессе, Запорожье, Херсоне и Николаеве теперь говорят, что мол наконец-то русские вмазали по историческим виновникам всего происходящего, по нацистской Галиции, которая десятилетиями насаждала весь этот Бандеровский нарратив на юго-востоке", — сказал РИА Новости представитель антифашистского сопротивления Херсона.
В ночь на 9 января российские войска нанесли массированный удар, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам и энергоинфраструктуре, обеспечивающей украинский ВПК. Это стало ответом на безуспешную попытку ВСУ атаковать резиденцию Владимира Путина в Новгородской области 28 декабря.
Минобороны сообщило в понедельник, что в результате удара был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Поражены цеха, склады с БПЛА и инфраструктура заводского аэродрома.