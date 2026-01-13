Рейтинг@Mail.ru
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:44 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/podmoskove-2067549465.html
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков - РИА Новости, 13.01.2026
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
Суд в Московской области приговорил 16 участников преступного сообщества к срокам от 12 до 23 лет лишения свободы за производство и незаконный оборот более... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:44:00+03:00
2026-01-13T11:44:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251101/novosibirsk-2052274785.html
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_39:0:1372:1000_1920x0_80_0_0_cab4108227007db18ef7b0ec5274964d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, московская область (подмосковье), луховицы, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Генеральная прокуратура РФ
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков

В Подмосковье 16 участников ОПГ получили до 23 лет колонии за оборот наркотиков

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Суд в Московской области приговорил 16 участников преступного сообщества к срокам от 12 до 23 лет лишения свободы за производство и незаконный оборот более тонны синтетических наркотиков, рассказали в прокуратуре Подмосковья.
«

Московской области к длительным срокам лишения свободы приговорены участники преступного сообщества, виновные в производстве и незаконном обороте более тонны синтетических наркотиков... В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина, с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что обвинительное заключение по уголовному делу было утверждено в Генпрокуратуре. Суд назначил 16 фигурантам от 12 до 23 лет лишения свободы, они будут отбывать наказание в исправительной колонии строгого и особого режимов.
По данным надзорного органа, участники преступной группировки с марта 2019 года по март 2021 года производили и сбывали мефедрон на территории России. Правоохранители ликвидировали шесть подпольных нарколабораторий в Волоколамском, Одинцовском, Орехово-Зуевском, Павлово-Посадском, Раменском городских округах, а также в городском округе Луховицы Московской области.
«

"Из незаконного оборота изъято более одной тонны синтетических наркотиков. Приговор суда в законную силу не вступил", - добавили в прокуратуре.

Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
В Новосибирске женщина получила срок за поцелуй с наркотиками в суде
1 ноября 2025, 11:42
 
ПроисшествияРоссияМосковская область (Подмосковье)ЛуховицыГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала