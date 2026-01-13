В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков

«

"В Московской области к длительным срокам лишения свободы приговорены участники преступного сообщества, виновные в производстве и незаконном обороте более тонны синтетических наркотиков... В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными по ч. 1, 2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участие в нем), ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств), ч. 1 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (приготовление к незаконному производству наркотических средств), ч. 3 ст. 30, ч. 4, 5 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств), ч. 4 ст. 327 УК РФ (приобретение, хранение и перевозка в целях использования заведомо поддельного паспорта гражданина, с целью скрыть другое преступление)", - говорится в сообщении.