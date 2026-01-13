https://ria.ru/20260113/podmoskove-2067549465.html
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков - РИА Новости, 13.01.2026
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
Суд в Московской области приговорил 16 участников преступного сообщества к срокам от 12 до 23 лет лишения свободы за производство и незаконный оборот более... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T11:44:00+03:00
2026-01-13T11:44:00+03:00
2026-01-13T11:44:00+03:00
происшествия
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/15057/48/150574882_0:0:1501:845_1920x0_80_0_0_2ef356be5270a6325217a96d150275cb.jpg
https://ria.ru/20251101/novosibirsk-2052274785.html
россия
московская область (подмосковье)
луховицы
Происшествия, Россия, Московская область (Подмосковье), Луховицы, Генеральная прокуратура РФ
В Подмосковье 16 человек получили сроки за производство и оборот наркотиков
