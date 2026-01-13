Рейтинг@Mail.ru
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:45 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/plennyy-2067503854.html
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
Попавший в российский плен в Красноармейске боевик ВСУ Петр Гай заявил РИА Новости, что не знает за что воевал. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T05:45:00+03:00
2026-01-13T05:45:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4ca4a4468b27d5e38c95e0f99a223ce8.jpg
https://ria.ru/20260112/spetsoperatsiya-2067303999.html
красноармейск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321825_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d2c0068cf40de1d6b48ee5e99f81620e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
красноармейск, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Вооруженные силы Украины
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске

РИА Новости: пленные военные ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Военнопленный ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Попавший в российский плен в Красноармейске боевик ВСУ Петр Гай заявил РИА Новости, что не знает за что воевал.
"Война эта не по разуму. Для чего она, я не знаю. Просто люди не знают, что делают", - рассказал Гай.
Военнослужащий 155-й бригады ВСУ Петр Гай был обнаружен разведчиками группировки войск "Центр" в Красноармейске. После того, как разведчики окружили дом, Гаю вместе с сослуживцем предложили сдаться. Они оставили автоматы в квартире и вышли с поднятыми руками. Российские разведчики сохранили им жизнь и впоследствии эвакуировали в тыл.
Кадры со сдавшимся в плен Гаем вошли в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск", рассказывающий о том, как российские войска освобождали город. Фильм будет опубликован на сайте ria.ru в 9.00 мск.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Пленный командир сдал морпехам координаты позиций ВСУ, рассказал боец
Вчера, 07:28
 
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала