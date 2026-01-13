https://ria.ru/20260113/plennyy-2067503854.html
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске - РИА Новости, 13.01.2026
Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске
Попавший в российский плен в Красноармейске боевик ВСУ Петр Гай заявил РИА Новости, что не знает за что воевал. РИА Новости, 13.01.2026
КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Попавший в российский плен в Красноармейске боевик ВСУ Петр Гай заявил РИА Новости, что не знает за что воевал.
"Война эта не по разуму. Для чего она, я не знаю. Просто люди не знают, что делают", - рассказал Гай.
Военнослужащий 155-й бригады ВСУ
Петр Гай был обнаружен разведчиками группировки войск "Центр" в Красноармейске
. После того, как разведчики окружили дом, Гаю вместе с сослуживцем предложили сдаться. Они оставили автоматы в квартире и вышли с поднятыми руками. Российские разведчики сохранили им жизнь и впоследствии эвакуировали в тыл.
Кадры со сдавшимся в плен Гаем вошли в документальный фильм РИА Новости "Дорога в Красноармейск", рассказывающий о том, как российские войска освобождали город. Фильм будет опубликован на сайте ria.ru в 9.00 мск.