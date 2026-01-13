Пленные боевики ВСУ не знают, за что воевали в Красноармейске

КРАСНОАРМЕЙСК, 13 янв - РИА Новости, Александр Харченко. Попавший в российский плен в Красноармейске боевик ВСУ Петр Гай заявил РИА Новости, что не знает за что воевал.

"Война эта не по разуму. Для чего она, я не знаю. Просто люди не знают, что делают", - рассказал Гай.

Военнослужащий 155-й бригады ВСУ Петр Гай был обнаружен разведчиками группировки войск "Центр" в Красноармейске . После того, как разведчики окружили дом, Гаю вместе с сослуживцем предложили сдаться. Они оставили автоматы в квартире и вышли с поднятыми руками. Российские разведчики сохранили им жизнь и впоследствии эвакуировали в тыл.