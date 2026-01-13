Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Действия НАТО в Арктике возможны только в координации с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.