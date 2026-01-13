Рейтинг@Mail.ru
Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:32 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/pistorius-2067691287.html
Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус
Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус - РИА Новости, 13.01.2026
Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус
Действия НАТО в Арктике возможны только в координации с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T22:32:00+03:00
2026-01-13T22:32:00+03:00
гренландия
арктика
в мире
сша
борис писториус
дональд трамп
нато
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a89bc7f8dd02ead95f442bd062fd5ed.jpg
https://ria.ru/20260113/pistorius-2067662722.html
https://ria.ru/20260113/pistorius-2067660523.html
гренландия
арктика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055534405_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_96f0b1c6d6f200117b1d27f130caf0da.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, арктика, в мире, сша, борис писториус, дональд трамп, нато, евросоюз
Гренландия, Арктика, В мире, США, Борис Писториус, Дональд Трамп, НАТО, Евросоюз
Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус

Писториус: действия НАТО в Арктике возможны только в координации с США

© AP Photo / Markus SchreiberМинистр обороны Германии Борис Писториус
Министр обороны Германии Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Министр обороны Германии Борис Писториус. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Действия НАТО в Арктике возможны только в координации с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Речь о координации государств-членов НАТО в Арктике шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлине, трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел канал APT в YouTube. В рамках мероприятия у него спросили, можно ли отнести эту концепцию к миссии по безопасности в Гренландии, которую альянс прорабатывает совместно с рядом стран-партнеров. По словам Писториуса, западные государства обсуждают концепцию Arctic Century в контексте безопасности Арктики и Северной Атлантики, но для реализации этой идеи необходима структура НАТО. Как он уточнил, пока сложно говорить о сроках, в которые ее могут оформить, также еще предстоит определить, кто именно будет участвовать в ней.
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО
Вчера, 18:36
"Мы считаем - в этой небольшой группе, которая сформировалась и которая совместно с Данией сейчас прорабатывает эти вопросы, - что еще необходимы дополнительные сигналы, при этом все осуществляется в координации с американской стороной, чтобы это было предельно ясно. Речь не идет о том, чтобы предпринимать какие-либо шаги незаметно для США, что в любом случае не сработало бы, или вопреки их воле. Речь идет о том, чтобы ясно донести до американской стороны: мы рассматриваем Гренландию - не только с сегодняшнего дня и не только в связи с последними дискуссиями - как часть НАТО, а ее защиту - как задачу НАТО и, соответственно, ее союзников. Для подтверждения этого мы намерены и дальше задействовать сценарии учений, развертывания сил, заходы в порты и разведывательные полеты в координации или, по возможности, при непосредственном участии вооруженных сил США", - сказал Писториус журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Писториус рассказал о планах запуска миссии по безопасности в Гренландии
Вчера, 18:26
 
ГренландияАрктикаВ миреСШАБорис ПисториусДональд ТрампНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала