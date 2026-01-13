Действия НАТО в Арктике возможны только вместе с США, заявил Писториус

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Действия НАТО в Арктике возможны только в координации с США, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Речь о координации государств-членов НАТО в Арктике шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлине, трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел канал APT в YouTube. В рамках мероприятия у него спросили, можно ли отнести эту концепцию к миссии по безопасности в Гренландии, которую альянс прорабатывает совместно с рядом стран-партнеров. По словам Писториуса, западные государства обсуждают концепцию Arctic Century в контексте безопасности Арктики и Северной Атлантики, но для реализации этой идеи необходима структура НАТО. Как он уточнил, пока сложно говорить о сроках, в которые ее могут оформить, также еще предстоит определить, кто именно будет участвовать в ней.
"Мы считаем - в этой небольшой группе, которая сформировалась и которая совместно с Данией сейчас прорабатывает эти вопросы, - что еще необходимы дополнительные сигналы, при этом все осуществляется в координации с американской стороной, чтобы это было предельно ясно. Речь не идет о том, чтобы предпринимать какие-либо шаги незаметно для США, что в любом случае не сработало бы, или вопреки их воле. Речь идет о том, чтобы ясно донести до американской стороны: мы рассматриваем Гренландию - не только с сегодняшнего дня и не только в связи с последними дискуссиями - как часть НАТО, а ее защиту - как задачу НАТО и, соответственно, ее союзников. Для подтверждения этого мы намерены и дальше задействовать сценарии учений, развертывания сил, заходы в порты и разведывательные полеты в координации или, по возможности, при непосредственном участии вооруженных сил США", - сказал Писториус журналистам.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.