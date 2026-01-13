Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Возможное присоединение Соединенными Штатами Гренландии стало бы беспрецедентным для НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Речь о притязаниях США на Гренландию зашла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны Германии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Берлине. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел канал APT в YouTube.
"Я могу сказать, что это была бы действительно беспрецедентная ситуация в истории НАТО и в истории любого оборонного союза в мире", - сказал журналистам Писториус, комментируя вопрос, насколько далеко Европа готова зайти, чтобы предотвратить переход Гренландии под контроль США, учитывая, что американский президент Дональд Трамп, судя по всему, достаточно твердо настроен в своих амбициях в отношении острова.
Глава минобороны добавил, что представители государств-членов Евросоюза в этой связи сейчас обсуждают и рассматривают альтернативы и различные варианты, но не публично.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.