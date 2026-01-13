Рейтинг@Mail.ru
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО - РИА Новости, 13.01.2026
18:36 13.01.2026
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО - РИА Новости, 13.01.2026
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО
Возможное присоединение Соединенными Штатами Гренландии стало бы беспрецедентным для НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. РИА Новости, 13.01.2026
в мире
гренландия
сша
германия
борис писториус
дональд трамп
кайя каллас
нато
гренландия
сша
германия
в мире, гренландия, сша, германия, борис писториус, дональд трамп, кайя каллас, нато, евросоюз, youtube, удары сша по венесуэле
В мире, Гренландия, США, Германия, Борис Писториус, Дональд Трамп, Кайя Каллас, НАТО, Евросоюз, YouTube, Удары США по Венесуэле
Писториус назвал ситуацию с Гренландией беспрецедентной для НАТО

Писториус назвал возможное присоединение США Гренландии беспрецедентным для НАТО

© Фото : Unsplash/Marjorie TeoДом в Гренландии
Дом в Гренландии - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Unsplash/Marjorie Teo
Дом в Гренландии. Архивное фото
БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. Возможное присоединение Соединенными Штатами Гренландии стало бы беспрецедентным для НАТО, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус.
Речь о притязаниях США на Гренландию зашла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны Германии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Берлине. Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел канал APT в YouTube.
Логотип НАТО - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
СМИ: в НАТО считают, что нападение США на Гренландию будет "концом альянса"
Вчера, 06:13
"Я могу сказать, что это была бы действительно беспрецедентная ситуация в истории НАТО и в истории любого оборонного союза в мире", - сказал журналистам Писториус, комментируя вопрос, насколько далеко Европа готова зайти, чтобы предотвратить переход Гренландии под контроль США, учитывая, что американский президент Дональд Трамп, судя по всему, достаточно твердо настроен в своих амбициях в отношении острова.
Глава минобороны добавил, что представители государств-членов Евросоюза в этой связи сейчас обсуждают и рассматривают альтернативы и различные варианты, но не публично.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос, что для него важнее: остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны-участницы ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
Датские военнослужащие во время учения в Гренландии - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Гренландия намерена обеспечить оборону под эгидой НАТО, сообщает Reuters
12 января, 19:01
 
