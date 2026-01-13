Писториус рассказал о планах запуска миссии по безопасности в Гренландии

БЕРЛИН, 13 янв - РИА Новости. НАТО совместно с рядом стран-партнеров прорабатывает возможные меры по усилению безопасности Гренландии и Арктики, Германия может принять участие в этих усилиях, однако формат ее вклада пока только обсуждается и будет определен в координации с Данией, заявил журналистам министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Речь об этом шла на пресс-конференции во вторник по итогам переговоров министра обороны с главой дипломатии ЕС Каей Каллас в Берлине . Трансляцию общения с прессой в прямом эфире вел канал APT News в YouTube.

"Я начну с вопроса о возможностях запуска миссии в Гренландии . В настоящее время мы вместе с рядом партнеров по НАТО ведем консультации в рамках Альянса и совместно с НАТО анализируем, какие меры являются целесообразными и что именно необходимо", - сказал Писториус

Он добавил, что, учитывая размеры острова Гренландия и крайне низкую плотность населения - около 55 тысяч жителей, из которых 25–30 тысяч проживают только в Нууке, - "ясно, что речь не об обычном регионе или территории". По словам министра, это означает, что одного лишь присутствия войск там будет недостаточно для обеспечения всесторонней защиты.

"Речь идет о наблюдении, патрулировании, о понимании того, что происходит под водой, на воде и в воздухе. Речь идет… о разведке и о регулярных учениях на месте, чтобы показать, что мы там присутствуем", - уточнил министр.

Он подчеркнул, что безопасность Гренландии и Арктики - это не исключительно американский интерес, а интерес НАТО в целом и также интерес всей Европы

"Трансатлантические маршруты в Северной Атлантике имеют ключевое значение для взаимного снабжения Америки и Европы и для их взаимоотношений. Исходя из этого, мы сейчас как раз и прорабатываем возможные варианты. Разумеется, Германия сыграет здесь определенную роль, в какой именно форме - будет определяться в тесной координации с Данией , которая, естественно, участвует во всех этих переговорах. На данный момент еще слишком рано говорить, что именно будет сделано", - заключил министр.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.