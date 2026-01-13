Рейтинг@Mail.ru
На Западе резко отреагировали на признание пресс-секретаря ЕК о России - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:09 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/peregovory-2067667435.html
На Западе резко отреагировали на признание пресс-секретаря ЕК о России
На Западе резко отреагировали на признание пресс-секретаря ЕК о России - РИА Новости, 13.01.2026
На Западе резко отреагировали на признание пресс-секретаря ЕК о России
Евросоюз в конце концов осознал, что конфликт на Украине не завершится, если "поддерживать Киев до победного конца", пишет IL Fatto Quotidiano. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T19:09:00+03:00
2026-01-13T19:09:00+03:00
в мире
украина
россия
киев
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_0:2:3072:1729_1920x0_80_0_0_6d71e5ff2e3d95634d7b4a3790011d86.jpg
https://ria.ru/20260112/kuleb-2067314078.html
https://ria.ru/20260111/ukraina-2067186167.html
украина
россия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0c/2061733304_46:0:2777:2048_1920x0_80_0_0_f7c2556a968cd17622a98d26a8af6770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, киев, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, еврокомиссия, джорджа мелони
В мире, Украина, Россия, Киев, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, Еврокомиссия, Джорджа Мелони
На Западе резко отреагировали на признание пресс-секретаря ЕК о России

IFQ: в ЕС признали неизбежность переговоров с Россией по Украине

© AP Photo / Thomas KrychВладимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Thomas Krych
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Фридрих Мерц и Эммануэль Макрон во время встречи в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз в конце концов осознал, что конфликт на Украине не завершится, если "поддерживать Киев до победного конца", пишет IL Fatto Quotidiano.
Таким образом автор материала отреагировал на признание пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо о том, что Европе в какой-то момент придется начать переговоры с Россией.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Кулеба предположил, когда возобновятся переговоры по Украине
12 января, 09:33
"До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, который, по мнению Брюсселя, должен гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия", — отмечается материале.
В публикации также подчеркивается, что несмотря на "необычное" заявление о переговорах с Москвой, в речи Пиньо не было никого признания ответственности за четыре года полного отказа от дипломатического пути решения конфликта.
Пиньо во время брифинга в Брюсселе заявила, что "в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным". Таким образом она прокомментировала слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости диалога с Москвой. Политик также выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Позже он заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с Владимиром Путиным.
В ответ на заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Кир Стармер, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер на пресс-конференции после подписания декларации о гарантиях безопасности для Киева - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
"Переговоры бесполезны": в США сделали громкое заявление об Украине
11 января, 02:38
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреУкраинаРоссияКиевЭммануэль МакронВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссияДжорджа Мелони
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала