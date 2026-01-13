МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Евросоюз в конце концов осознал, что конфликт на Украине не завершится, если "поддерживать Киев до победного конца", пишет IL Fatto Quotidiano.
Таким образом автор материала отреагировал на признание пресс-секретаря Еврокомиссии по внешней политике Паулы Пиньо о том, что Европе в какой-то момент придется начать переговоры с Россией.
"До сегодняшнего дня заявления ЕС о поддержке Украины подразумевали финансовую помощь, поставки оружия, начало процесса вступления Киева в ЕС и, прежде всего, масштабный план перевооружения, который, по мнению Брюсселя, должен гарантировать безопасность Украины и Европы на ближайшие десятилетия", — отмечается материале.
В публикации также подчеркивается, что несмотря на "необычное" заявление о переговорах с Москвой, в речи Пиньо не было никого признания ответственности за четыре года полного отказа от дипломатического пути решения конфликта.
Пиньо во время брифинга в Брюсселе заявила, что "в определенный момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Владимиром Путиным". Таким образом она прокомментировала слова итальянского премьера Джорджи Мелони о необходимости диалога с Москвой. Политик также выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
В декабре французский президент Эммануэль Макрон заявил, что европейским странам было бы полезно возобновить диалог с российским руководством. Позже он заявил, что в ближайшие недели может произойти разговор с Владимиром Путиным.
В ответ на заявления Макрона представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что возможные контакты лидеров двух государств должны быть попыткой понять позиции друг друга, а не чтением нотаций.
