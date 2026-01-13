На Западе сделали громкое заявление о России

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Европе поддержали призывы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони о диалоге с Россией, пишет Politico.



"Главная цель этой инициативы — не позволить перейти красные линии, проведенные ЕС, и дать понять США о наличии у союза собственных рычагов влияния", — говорится в публикации.