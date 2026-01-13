Рейтинг@Mail.ru
11:20 13.01.2026 (обновлено: 11:21 13.01.2026)
На Западе сделали громкое заявление о России
В Европе поддержали призывы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони о диалоге с Россией, пишет Politico."Главная цель этой... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, россия, европа, джорджа мелони, эммануэль макрон, евросоюз
В мире, Россия, Европа, Джорджа Мелони, Эммануэль Макрон, Евросоюз
Московский Кремль. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. В Европе поддержали призывы президента Франции Эммануэля Макрона и премьера Италии Джорджии Мелони о диалоге с Россией, пишет Politico.

"Главная цель этой инициативы — не позволить перейти красные линии, проведенные ЕС, и дать понять США о наличии у союза собственных рычагов влияния", — говорится в публикации.
Украинские военные на БМП
"Свяжет Киеву руки". СМИ раскрыли, какой удар получила Украина
Вчера, 09:58
По словам неназванного чиновника, есть некоторые вопросы, которые нельзя обсуждать только с США, ведь они имеют прямое отношение к европейской безопасности.

В пятницу Мелони заявила, что Европа должна начать говорить с Россией по теме Украины, и выступила за назначение спецпосланника ЕС по украинскому урегулированию.
Британский военный
Новое решение Британии в отношении России вызвало изумление на Западе
Вчера, 08:34
 
