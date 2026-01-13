Рейтинг@Mail.ru
"Ничего не останется": в США резко высказались о победе России
07:43 13.01.2026
"Ничего не останется": в США резко высказались о победе России
"Ничего не останется": в США резко высказались о победе России - РИА Новости, 13.01.2026
"Ничего не останется": в США резко высказались о победе России
Россия победит в украинском конфликте, даже если переговоры не увенчаются успехом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Скотт... РИА Новости, 13.01.2026
в мире
россия
москва
скотт риттер
центральное разведывательное управление (цру)
вооруженные силы украины
россия
москва
в мире, россия, москва, скотт риттер, центральное разведывательное управление (цру), вооруженные силы украины
В мире, Россия, Москва, Скотт Риттер, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Вооруженные силы Украины
"Ничего не останется": в США резко высказались о победе России

Риттер: Россия победит в украинском конфликте и без переговоров

Флаги США. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Россия победит в украинском конфликте, даже если переговоры не увенчаются успехом, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom бывший сотрудник ЦРУ Скотт Риттер.
«
"Россия может получить все, что она хочет на поле боя, даже если от переговоров ничего не останется", — сказал он.
"Видимо, погибнет": в Киеве высказались о результатах удара ВС России
По словам эксперта, Вашингтону нужно внимательнее относиться к тому, что, несмотря на это, Москва остается открытой к диалогу по вопросу мирного урегулирования конфликта. Но не стоит забывать, что после атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина их характер значительно изменится.
После террористической атаки ВСУ на резиденцию Владимира Путина глава МИД Сергей Лавров заявил, что Россия не намерена выходить из переговорного процесса с США. Тем не менее он предупредил, что переговорную позицию Москвы в отношении Киева пересмотрят.
"Пальцы в дверь": с Зеленским случилась катастрофа из-за России
В миреРоссияМоскваСкотт РиттерЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Вооруженные силы Украины
 
 
