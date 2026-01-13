https://ria.ru/20260113/pensiya-2067570226.html
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ - РИА Новости, 13.01.2026
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ, сообщает пресс-служба кредитного учреждения. РИА Новости, 13.01.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752566720_0:310:2930:1958_1920x0_80_0_0_a7a3a3d49548d082054b506db14a08ff.jpg
https://ria.ru/20251230/vtb-2065661662.html
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
По словам члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, с начала 2025 года пенсионные выплаты в банке стали получать более 2 миллионов человек.
"Для пенсионеров из Почта Банка мы создали простой и безопасный переход – уже более 600 тысяч человек перевели пенсии в ВТБ", – приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.