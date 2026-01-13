Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ

По словам члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, с начала 2025 года пенсионные выплаты в банке стали получать более 2 миллионов человек.

"Для пенсионеров из Почта Банка мы создали простой и безопасный переход – уже более 600 тысяч человек перевели пенсии в ВТБ", – приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.