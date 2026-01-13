Рейтинг@Mail.ru
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ - РИА Новости, 13.01.2026
12:51 13.01.2026
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ
Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ

Клиенты Почта Банка получат возможность перевести пенсию в ВТБ дистанционно

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клиенты Почта Банка смогут дистанционно перевести пенсию в ВТБ, сообщает пресс-служба кредитного учреждения.
По словам члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера, с начала 2025 года пенсионные выплаты в банке стали получать более 2 миллионов человек.
"Для пенсионеров из Почта Банка мы создали простой и безопасный переход – уже более 600 тысяч человек перевели пенсии в ВТБ", – приводит пресс-служба слова Брейтенбихера.
Деньги - РИА Новости, 1920, 30.12.2025
ВТБ: В 2025 году россияне стали оставлять более щедрые чаевые
30 декабря 2025, 14:14
 
 
 
