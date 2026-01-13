В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП

Слушания продлятся до 12 февраля. Ле Пен заявляла, что решение, вероятно, будет вынесено в сентябре. Оно будет иметь решающее значение для её политического будущего и возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять ее лидер Жордан Барделла.

Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года.