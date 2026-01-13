Рейтинг@Mail.ru
В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП - РИА Новости, 13.01.2026
17:17 13.01.2026
В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП
В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП - РИА Новости, 13.01.2026
В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП
Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции главы парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о... РИА Новости, 13.01.2026
в мире, париж, марин ле пен, европарламент
В мире, Париж, Марин Ле Пен, Европарламент
В Париже начали рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП

Суд Парижа начал рассмотрение апелляции Ле Пен по делу о хищении средств ЕП

© AP Photo / Thomas SamsonМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Thomas Samson
Марин Ле Пен. Архивное фото
ПАРИЖ, 13 янв – РИА Новости. Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции главы парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен по делу о хищении средств Европарламента, сообщил во вторник телеканал BFMTV.
"(Судебный – ред.) процесс официально начался во Дворце правосудия в Париже", - говорится в материале.

Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Ле Пен призвала Макрона отказаться от торгового договора ЕС и Меркосур
16 декабря 2025, 16:04
Сама Ле Пен прибыла в суд и будет лично присутствовать на заседании суда, передает телеканал.
Слушания продлятся до 12 февраля. Ле Пен заявляла, что решение, вероятно, будет вынесено в сентябре. Оно будет иметь решающее значение для её политического будущего и возможности баллотироваться на президентских выборах 2027 года. Политик неоднократно заявляла, что в случае оправдательного приговора она будет участвовать в выборах, в противном случае партию "Национальное объединение" будет представлять ее лидер Жордан Барделла.
Суд Парижа 31 марта 2025 года вынес приговор Ле Пен и ряду депутатов "Национального объединения" по делу о растрате средств ЕП. Согласно обвинению, в период с 2004 по 2016 годы Европарламент выделял средства для оплаты работы парламентских ассистентов евродепутатов от партии Ле Пен, но на самом деле помощники работали лишь на партию "Национальное объединение". Ле Пен признали виновной в создании централизованной системы отмывания денег Европейского парламента.
Суд запретил ей и другим признанным виновными депутатам избираться в органы государственной власти. В отношении Ле Пен эта мера пресечения введена на пять лет с немедленным исполнением приговора, что может лишить ее шанса вступить в борьбу за президентское кресло в 2027 году. Она также должна отбыть два года с электронным браслетом дома и выплатить штраф в размере 100 тысяч евро. Саму партию суд обязал выплатить 1 миллион евро. Слушания по апелляции Ле Пен начнутся 13 января 2026 года.
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.10.2025
Ле Пен заявила, что сможет баллотироваться в случае роспуска парламента
15 октября 2025, 14:13
 
