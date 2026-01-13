Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала о плохо наложенных швах

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка новокузнецкого роддома №1, где в январе умерло девять детей, пожаловалась РИА Новости на плохо наложенные швы во время проведенной в этом медучреждении операции, они разошлись на следующий день после выписки.
«
"Меня выписали со швами, и на следующий день нити лопнули. Оттуда выделялось что-то, мы не успевали обрабатывать", - сказала женщина.
Она, по ее словам, обратилась в платную поликлинику, где врач убрал швы и отметил, что зашили плохо.
Во вторник стало известно, что в январе в роддоме №1 Новокузнецка умерли 9 новорождённых. Роддом закрыли из-за превышения порога заболеваемости респираторной инфекцией. Главный врач Новокузнецкой клинической больницы отстранен от должности на время проверки. Следственный комитет расследует уголовное дело о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Позже в пресс-службе СУСК РФ по Кемеровской области РИА Новости сообщили, что следствие и ранее возбуждало уголовное дело после сообщений о неудачных родах в этом роддоме.