Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала о плохо наложенных швах

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка новокузнецкого роддома №1, где в январе умерло девять детей, пожаловалась РИА Новости на плохо наложенные швы во время проведенной в этом медучреждении операции, они разошлись на следующий день после выписки.