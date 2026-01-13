Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пациентка новокузнецкого роддома, где в январе умерло девять детей, рассказала РИА Новости о грубом отношении врачей и пожаловалась на использование запрещенного приема при родах.

"Я там в 2018 году рожала, дочь выталкивали, хотя это запрещено. Ребенок первый, и я не знала что такое делать запрещено, но этому доверилась врачу! Отношение на родах тоже было не очень, врач повышала голос", - рассказала РИА Новости женщина.