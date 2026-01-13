Рейтинг@Mail.ru
Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей - РИА Новости, 13.01.2026
14:39 13.01.2026 (обновлено: 15:36 13.01.2026)
Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей
Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей
Пациентка новокузнецкого роддома, где в январе умерло девять детей, рассказала РИА Новости о грубом отношении врачей и пожаловалась на использование... РИА Новости, 13.01.2026
здоровье - общество, новокузнецк, илья середюк, смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Здоровье - Общество, Новокузнецк, Илья Середюк, Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Пациентка роддома, где умерли младенцы, пожаловалась на грубость врачей

Пациентка роддома в Новокузнецке, где умерли дети, рассказала о грубости врачей

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Пациентка новокузнецкого роддома, где в январе умерло девять детей, рассказала РИА Новости о грубом отношении врачей и пожаловалась на использование запрещенного приема при родах.
"Я там в 2018 году рожала, дочь выталкивали, хотя это запрещено. Ребенок первый, и я не знала что такое делать запрещено, но этому доверилась врачу! Отношение на родах тоже было не очень, врач повышала голос", - рассказала РИА Новости женщина.
Следственный комитет по факту гибели в январе девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Вчера, 14:27
 
Здоровье - ОбществоНовокузнецкИлья СередюкСмерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
