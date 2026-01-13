Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, рассказала РИА Новости, что, несмотря на нормально протекавшую беременность, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски.

"Такое чувство, что очень удобно списывать все на инфекцию. Но как это влияет на скотское отношение к роженицам со стороны персонала. Они даже во время родов орали на меня и матерились. В любом случае, моему ребенку уже никак не помочь, но я не хотела, чтобы трагедия не повторилась с другими детьми, поэтому всячески пыталась обратить внимание на этот роддом", - добавила Анастасия.