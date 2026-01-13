Рейтинг@Mail.ru
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:28 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/patsientka-2067600345.html
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом - РИА Новости, 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом
Пациентка роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, рассказала РИА Новости, что, несмотря на нормально протекавшую беременность, ее ребенок из-за... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:28:00+03:00
2026-01-13T14:28:00+03:00
новокузнецк
кемерово
федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор)
смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_0:195:3294:2048_1920x0_80_0_0_19cc0d022b9c49aeac99bcb16d852e45.jpg
https://ria.ru/20260113/prichina-2067578888.html
https://ria.ru/20260113/proisshestviya-2067584567.html
новокузнецк
кемерово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067604138_804:180:3294:2048_1920x0_80_0_0_d09317e068ad0cadc201d4a4bcbef524.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новокузнецк, кемерово, федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (росздравнадзор), смерть новорожденных в роддоме в новокузнецке, происшествия
Новокузнецк, Кемерово, Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор), Смерть новорожденных в роддоме в Новокузнецке, Происшествия
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом

Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как ее ребенка оставили инвалидом

© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва | Перейти в медиабанкЗдание роддома №1 Новокузнецка
Здание роддома №1 Новокузнецка - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Светлана Шереметьева-Шерстнёва
Перейти в медиабанк
Здание роддома №1 Новокузнецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, рассказала РИА Новости, что, несмотря на нормально протекавшую беременность, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски.
"Я рожала в этом роддоме (Новокузнецка – ред.) еще в 2022 году. Беременность протекала нормально, но ребенка, в итоге, оставили инвалидом. Он находится в вегетативном состоянии: не кушает самостоятельно, не ходит, не сидит, не слышит, только дышит. То есть, тело продолжает жить, а мозг не работает. Это все последствия кислородного голодания, случившегося во время родов", - сообщила РИА Новости местная жительница Анастасия.
Сотрудник СК России по Кемеровской области – Кузбассу в Новокузнецком родильном доме №1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Онищенко назвал возможную причину гибели младенцев в роддоме в Новокузнецке
Вчера, 13:16
По словам девушки, она жаловалась в Росздравнадзор и другие инстанции, в больницу приезжала медицинская комиссия из Кемерово, но эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности ребенка стала некая инфекция.
"Такое чувство, что очень удобно списывать все на инфекцию. Но как это влияет на скотское отношение к роженицам со стороны персонала. Они даже во время родов орали на меня и матерились. В любом случае, моему ребенку уже никак не помочь, но я не хотела, чтобы трагедия не повторилась с другими детьми, поэтому всячески пыталась обратить внимание на этот роддом", - добавила Анастасия.
Тринадцатого января стало известно о смерти девяти детей в роддоме №1 в Новокузнецке. В настоящее время Следственный комитет по факту гибели младенцев расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Новокузнецкий родильный дом № 1 - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Что творилось в роддоме Новокузнецка, где погибли младенцы
Вчера, 14:27
 
НовокузнецкКемеровоФедеральная служба по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)Смерть новорожденных в роддоме в НовокузнецкеПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала