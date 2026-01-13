https://ria.ru/20260113/patsientka-2067600345.html
Пациентка роддома в Новокузнецке заявила, что ее ребенок остался инвалидом
МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Пациентка роддома в Новокузнецке, где погибли младенцы, рассказала РИА Новости, что, несмотря на нормально протекавшую беременность, ее ребенок из-за кислородного голодания во время родов остался инвалидом, а врачи вели себя по-хамски.
"Я рожала в этом роддоме (Новокузнецка
– ред.) еще в 2022 году. Беременность протекала нормально, но ребенка, в итоге, оставили инвалидом. Он находится в вегетативном состоянии: не кушает самостоятельно, не ходит, не сидит, не слышит, только дышит. То есть, тело продолжает жить, а мозг не работает. Это все последствия кислородного голодания, случившегося во время родов", - сообщила РИА Новости местная жительница Анастасия.
По словам девушки, она жаловалась в Росздравнадзор
и другие инстанции, в больницу приезжала медицинская комиссия из Кемерово
, но эксперты пришли к выводу, что врачи сделали все грамотно, а причиной инвалидности ребенка стала некая инфекция.
"Такое чувство, что очень удобно списывать все на инфекцию. Но как это влияет на скотское отношение к роженицам со стороны персонала. Они даже во время родов орали на меня и матерились. В любом случае, моему ребенку уже никак не помочь, но я не хотела, чтобы трагедия не повторилась с другими детьми, поэтому всячески пыталась обратить внимание на этот роддом", - добавила Анастасия.
Тринадцатого января стало известно о смерти девяти детей в роддоме №1 в Новокузнецке. В настоящее время Следственный комитет по факту гибели младенцев расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Середюк сообщил о том, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.