Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как едва не умерла там - РИА Новости, 13.01.2026
14:08 13.01.2026
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как едва не умерла там
Пациентка роддома в Новокузнецке рассказала, как едва не умерла там

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Бывшая пациентка роддома №1 Новокузнецка, где в январе погибли девять младенцев, заявила РИА Новости, что едва не умерла в июле 2022 года из-за кровотечения, на которое в больнице обратили внимание только через сутки.
"У меня вечером внутреннее кровотечение обнаружили. А родила-то я утром, весь день говорила, что мне плохо, все равно было (врачам - ред.). Через сутки обнаружили, когда сознание потеряла", - рассказала Дарья.
Следственный комитет по факту гибели в январе девяти младенцев в роддоме №1 в Новокузнецке расследует уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и о халатности. Губернатор Кузбасса Илья Середюк сообщил, что профильные ведомства проверяют Новокузнецкую горбольницу №1, а главный врач отстранен от должности на время проверки.
Появились подробности о роддоме в Новокузнецке, где умерли младенцы
