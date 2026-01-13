Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Аэропорт на севере Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

В сообщении уточняется, что дом возведут в Большом Коптевском проезде.

"На земельном участке площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью девять тысяч квадратных метров. Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.

В пешей доступности от дома расположена станция "Аэропорт" Замоскворецкой линии метро. Кроме того, на прилегающей территории обустроят площадки для отдыха, игр и занятий спортом, добавляется в пресс-релизе.