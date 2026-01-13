Рейтинг@Mail.ru
10:10 13.01.2026
Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации
Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский
Министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Владислав Овчинский. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Аэропорт на севере Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что дом возведут в Большом Коптевском проезде.
"На земельном участке площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью девять тысяч квадратных метров. Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В пешей доступности от дома расположена станция "Аэропорт" Замоскворецкой линии метро. Кроме того, на прилегающей территории обустроят площадки для отдыха, игр и занятий спортом, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте переселения в новый дом на Родниковой улице по программе реновации.
 
МоскваВладислав ОвчинскийГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. Москвы
 
 
