Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации
Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации - РИА Новости, 13.01.2026
Овчинский: в районе Аэропорт построят дом по программе реновации
13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Дом по программе реновации построят в районе Аэропорт на севере Москвы, сообщил министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
В сообщении уточняется, что дом возведут в Большом Коптевском проезде.
"На земельном участке площадью 0,43 гектара предусмотрено строительство жилого дома предельной площадью девять тысяч квадратных метров. Он появится в районе со сложившейся застройкой и инфраструктурой", - приводит слова Овчинского пресс-служба департамента.
В пешей доступности от дома расположена станция "Аэропорт" Замоскворецкой линии метро. Кроме того, на прилегающей территории обустроят площадки для отдыха, игр и занятий спортом, добавляется в пресс-релизе.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о старте переселения в новый дом на Родниковой улице по программе реновации.