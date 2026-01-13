Рейтинг@Mail.ru
Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев - РИА Новости, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 13.01.2026 (обновлено: 01:17 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/otel-2067488521.html
Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев
Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев - РИА Новости, 13.01.2026
Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев
"Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова... РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T01:16:00+03:00
2026-01-13T01:17:00+03:00
анталья (провинция)
москва
россия
тельман исмаилов
ричард гир
шэрон стоун
halkbank
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150864/20/1508642078_0:316:6016:3700_1920x0_80_0_0_b1c182d1b6d77f15f79eca9202513b97.jpg
https://ria.ru/20250918/sud-2042841614.html
https://ria.ru/20251024/russo-2050298397.html
анталья (провинция)
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150864/20/1508642078_331:0:5686:4016_1920x0_80_0_0_a4f09949be5bc946e7a829fd68583ed7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), москва, россия, тельман исмаилов, ричард гир, шэрон стоун, halkbank
Анталья (провинция), Москва, Россия, Тельман Исмаилов, Ричард Гир, Шэрон Стоун, Halkbank
Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев

РИА Новости: бывший отель Исмаилова Mardan Palace снова сменил хозяев

© Depositphotos.com / slava296Отель Mardan Palace в Анталье, Турция
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Depositphotos.com / slava296
Отель Mardan Palace в Анталье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СТАМБУЛ, 13 янв - РИА Новости. "Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова сменила хозяев, сообщили РИА Новости в отеле.
Речь идет об отеле Mardan Palace в Анталье, открытом в 2009 году в присутствии актеров Ричарда Гира, Шэрон Стоун, Моники Беллуччи и других знаменитостей. Исмаилов называл его "семизвездочным", но в системах бронирования он фигурирует как пятизвездочный. Сообщалось, что Исмаилов вложил в отель 1,4 миллиарда долларов.
Тархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 18.09.2025
Суд вынес приговор экс-охраннику владельца Черкизовского рынка за убийство
18 сентября 2025, 18:10
"Гостиница Mardan Palace открыта, принимаются бронирования, теперь мы работаем под брендом Swandor", - сообщили РИА Новости в гостинице.
Владевшая отелем сеть Titanic Hotels в пресс-релизе заявила, что приняла решение изменить текущую деятельность, сосредоточившись на будущих инвестициях в соответствии с долгосрочной стратегией роста и устойчивой стратегией бренда.
"Mardan Palace... в соответствии с изменившимися операционными приоритетами и решениями о стратегической реорганизации с 10 января не относится к группе Titanic Hotels", - цитирует пресс-релиз портал Turizm Ekonomi. При этом, по его данным, Swandor официально пока не подтверждала окончательную покупку гостиницы.
В 2025 году гостиница победила в номинациях "лучший курорт "все включено" в Турции" и "лучший люксовый пляжный курорт Восточной Европы" на премии World Luxury Hotel Awards.
Принадлежавший Исмаилову "семизвездочный" отель в 2014 году за более 360 миллиона турецких лир (около 130 миллионов долларов на тот момент) купил турецкий Halkbank. Гостиница не работала несколько лет, с 2019 года она вновь открыла свои двери в формате "все включено" под брендом Titanic.
Исмаилов и его брат Вагиф были объявлены в международный розыск. В России им было предъявлено обвинение в убийстве и незаконном обороте оружия, суд арестовал их заочно. Следствие считает Тельмана Исмаилова организатором убийства двух предпринимателей, исполнитель преступления Мехман Керимов осужден на 13 лет колонии строгого режима. Исмаилов получил политическое убежище в Черногории.
Тархан Эльдукаев в Московском гарнизонном военном суде - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Суд рассмотрит иск певца Руссо к обвиняемому в его похищении
24 октября 2025, 11:38
 
Анталья (провинция)МоскваРоссияТельман ИсмаиловРичард ГирШэрон СтоунHalkbank
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала