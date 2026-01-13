Турецкий отель экс-владельца Черкизовского рынка снова сменил хозяев

СТАМБУЛ, 13 янв - РИА Новости. "Семизвездочная" гостиница Mardan Palace, открытая в турецкой Анталье бывшим владельцем закрытого Черкизовского рынка в Москве Тельманом Исмаиловым, снова сменила хозяев, сообщили РИА Новости в отеле.

"Гостиница Mardan Palace открыта, принимаются бронирования, теперь мы работаем под брендом Swandor", - сообщили РИА Новости в гостинице.

Владевшая отелем сеть Titanic Hotels в пресс-релизе заявила, что приняла решение изменить текущую деятельность, сосредоточившись на будущих инвестициях в соответствии с долгосрочной стратегией роста и устойчивой стратегией бренда.

"Mardan Palace... в соответствии с изменившимися операционными приоритетами и решениями о стратегической реорганизации с 10 января не относится к группе Titanic Hotels", - цитирует пресс-релиз портал Turizm Ekonomi. При этом, по его данным, Swandor официально пока не подтверждала окончательную покупку гостиницы.

В 2025 году гостиница победила в номинациях "лучший курорт "все включено" в Турции" и "лучший люксовый пляжный курорт Восточной Европы" на премии World Luxury Hotel Awards.

Принадлежавший Исмаилову "семизвездочный" отель в 2014 году за более 360 миллиона турецких лир (около 130 миллионов долларов на тот момент) купил турецкий Halkbank . Гостиница не работала несколько лет, с 2019 года она вновь открыла свои двери в формате "все включено" под брендом Titanic.