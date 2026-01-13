Рейтинг@Mail.ru
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника" - РИА Новости, 13.01.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:31 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника" - РИА Новости, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"
Использование гиперзвуковых ракет "Орешник" показало, что Россия готова повышать технологический уровень вооружений в зоне конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico. РИА Новости, 13.01.2026
На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"

L’AntiDiplomatico: удар "Орешника" показал готовность РФ к применению технологий

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПодвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник"
Подвижный грунтовый ракетный комплекс Орешник - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Использование гиперзвуковых ракет "Орешник" показало, что Россия готова повышать технологический уровень вооружений в зоне конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico.
"Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.
Момент удара Орешника по украинским критическим объектам - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
"Русские в ярости". В Японии дерзко высказались о реакции на "Орешник"
12 января, 16:05
Отмечается также, что российские власти определяют использование этого комплекса как важный и соразмерный акт самообороны, необходимый для того, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
В Германии сделали заявление о перехвате "Орешника"
12 января, 01:08
 
