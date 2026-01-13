На Западе сделали громкое заявление о России после удара "Орешника"

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Использование гиперзвуковых ракет "Орешник" показало, что Россия готова повышать технологический уровень вооружений в зоне конфликтов, пишет L’AntiDiplomatico.
"Применение "Орешника" во время удара возмездия стало не только демонстрацией силы, но и сигналом, что Москва готова использовать передовые и смертоносные системы вооружения для поражения приоритетных целей, что еще больше повышает технологический уровень конфликта", — говорится в публикации.
Отмечается также, что российские власти определяют использование этого комплекса как важный и соразмерный акт самообороны, необходимый для того, чтобы нейтрализовать угрозы национальной безопасности.
В пятницу в Минобороны сообщили, что российские войска применили гиперзвуковые ракеты "Орешник" для массированного удара по критическим объектам на Украине в ответ на атаку на резиденцию президента Владимира Путина.
СМИ писали о серии взрывов в Киеве и Львове. По словам мэра украинской столицы Виталия Кличко, в городе есть повреждения критической инфраструктуры. Также в некоторых районах наблюдаются перебои с электричеством.
