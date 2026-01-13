Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию"

Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.