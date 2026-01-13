Рейтинг@Mail.ru
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию" - РИА Новости, 13.01.2026
00:25 13.01.2026
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию"
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию" - РИА Новости, 13.01.2026
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию"
Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией "Орешника" "опасную эскалацию". РИА Новости, 13.01.2026
в мире, россия, украина, сша, такер карлсон, владимир путин, дмитрий песков, оон, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Украина, США, Такер Карлсон, Владимир Путин, Дмитрий Песков, ООН, НАТО, Вооруженные силы Украины
Зампостпреда США в ООН увидела в применении Россией "Орешника" "эскалацию"

Зампостпреда США в ООН Брюс увидела в применении РФ "Орешника" "эскалацию"

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 янв – РИА Новости. Зампостпреда США в ООН Тэмми Брюс увидела в применении Россией "Орешника" "опасную эскалацию".
"Россия предприняла новые атаки на Украину, включая запуск своей баллистической ракеты "Орешник", способной нести ядерное оружие, нацеленной на район Украины, расположенный недалеко от границы с Польшей и НАТО. Это представляет собой еще одну опасную и необъяснимую эскалацию этой войны", – сказала Брюс в ходе заседания Совбеза ООН.
Генсек НАТО Марко Рютте во время пресс-коференции в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Генсек НАТО сделал провокационное заявление об "Орешнике"
Вчера, 16:49
В ночь на 9 января ВС РФ нанесли массированный удар в ответ на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента Российской Федерации в Новгородской области, предпринятую в ночь на 29 декабря 2025 года. Применялось высокоточное оружие большой дальности наземного и морского базирования, в том числе подвижный грунтовый ракетный комплекс средней дальности "Орешник", а также ударные беспилотники.
Минобороны РФ сообщило в понедельник, что в результате удара ракетного комплекса "Орешник" 9 января был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. Удар комплекса "Орешник" поразил цеха, склады с БПЛА и инфраструктуру аэродрома завода.
Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Удар "Орешника" вывел из строя Львовский авиаремонтный завод
Вчера, 16:31
 
В миреРоссияУкраинаСШАТакер КарлсонВладимир ПутинДмитрий ПесковООННАТОВооруженные силы Украины
 
 
