Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Большинство немцев (62%) считают, что Германия вместе с другими европейскими партнерами по НАТО должна прийти на помощь Дании в случае нападения США, следует из опроса института Forsa для журнала Stern

Участников опроса спросили о том, должна ли Германия вместе с другими партнерами по НАТО прийти на помощь Дании , чтобы защитить Гренландию , если США совершат военное нападение на Гренландию, а Дания обратится за военной помощью к европейским партнерам по НАТО.

Большинство респондентов (62%) утвердительно ответили на этот вопрос, 32% - отрицательно. На востоке Германии участники опроса чаще высказывались против участия Германии, чем на западе (39% и 31% соответственно).

За оказание военной помощи Дании выступили сторонники правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов ( ХДС /ХСС) и их партнеров по коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ): 71% и 68% соответственно. Кроме того, помощь Дании в такой ситуации поддержали и сторонники партий "Зелёные" (75%) и "Левые" (71%).

Большинство сторонников правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) высказались против военной поддержки Дании (59%), за - только 37%.

Опрос проводился институтом Forsa 8 и 9 января 2026 года. В нем приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.

Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.

Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.