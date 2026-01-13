Рейтинг@Mail.ru
Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию - РИА Новости, 13.01.2026
14:42 13.01.2026
Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию
Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию
Большинство немцев (62%) считают, что Германия вместе с другими европейскими партнерами по НАТО должна прийти на помощь Дании в случае нападения США, следует из РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T14:42:00+03:00
2026-01-13T14:42:00+03:00
в мире, дания, гренландия, германия, дональд трамп, хдс/хсс, нато, евросоюз
В мире, Дания, Гренландия, Германия, Дональд Трамп, ХДС/ХСС, НАТО, Евросоюз
Опрос показал отношение немцев к возможному нападению США на Гренландию

Более 60% немцев считают, что ФРГ должна помочь Дании в случае нападения США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Национальный флаг Германии над зданием Бундестага в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Большинство немцев (62%) считают, что Германия вместе с другими европейскими партнерами по НАТО должна прийти на помощь Дании в случае нападения США, следует из опроса института Forsa для журнала Stern.
Участников опроса спросили о том, должна ли Германия вместе с другими партнерами по НАТО прийти на помощь Дании, чтобы защитить Гренландию, если США совершат военное нападение на Гренландию, а Дания обратится за военной помощью к европейским партнерам по НАТО.
Большинство респондентов (62%) утвердительно ответили на этот вопрос, 32% - отрицательно. На востоке Германии участники опроса чаще высказывались против участия Германии, чем на западе (39% и 31% соответственно).
За оказание военной помощи Дании выступили сторонники правящего блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и их партнеров по коалиции, Социал-демократической партии Германии (СДПГ): 71% и 68% соответственно. Кроме того, помощь Дании в такой ситуации поддержали и сторонники партий "Зелёные" (75%) и "Левые" (71%).
Большинство сторонников правой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) высказались против военной поддержки Дании (59%), за - только 37%.
Опрос проводился институтом Forsa 8 и 9 января 2026 года. В нем приняли участие 1002 человека. Статистическая погрешность не превышает трех процентных пунктов.
Гренландия входит в состав Датского королевства. Однако президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов, ссылаясь на его стратегическую важность для национальной безопасности. Американский лидер отказывался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией и однозначно отвечать на вопрос о том, что для него важнее - остров или сохранение НАТО.
Власти Дании и Гренландии предостерегли Америку от захвата острова, отметив, что ожидают уважения их территориальной целостности. Страны ЕС в январе обсудили возможную реакцию в случае, если угрозы США в отношении Гренландии окажутся реальными.
Остров до 1953 года был колонией Дании. Он остается частью королевства, но в 2009 году получил автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного определения внутренней политики.
В миреДанияГренландияГерманияДональд ТрампХДС/ХССНАТОЕвросоюз
 
 
