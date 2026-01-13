https://ria.ru/20260113/opasnost-2067640290.html
В Крыму отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили в Крыму, сообщает МЧС России. РИА Новости, 13.01.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
республика крым
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
республика крым
россия
