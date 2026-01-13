https://ria.ru/20260113/opasnost-2067608361.html
В Белгороде объявили ракетную опасность
В Белгороде объявили ракетную опасность
Ракетная опасность объявлена на территории Белгорода, Белгородского и Шебекинского округов, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 13.01.2026
