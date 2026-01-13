https://ria.ru/20260113/opasnost-2067508230.html
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Херсонской области, сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости, 13.01.2026
2026-01-13T06:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
херсонская область
херсонская область , владимир сальдо
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо
В Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА
На территории Херсонской области объявили опасность атаки БПЛА