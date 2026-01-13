https://ria.ru/20260113/opasnost-2067486300.html
В Крыму отменили беспилотную опасность
В Крыму отменили беспилотную опасность - РИА Новости, 13.01.2026
В Крыму отменили беспилотную опасность
Беспилотная опасность в Крыму отменена, предупреждение длилось более 11 часов, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 13.01.2026
