ООН выразила обеспокоенность милитаристской риторикой вокруг Ирана

ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН обеспокоена усилением милитаристской риторики в связи с ситуацией в Иране, заявил представитель генсека Организации Стефан Дюжаррик.
"Мы, разумеется, очень обеспокоены ростом милитаристской риторики, которую мы наблюдаем вокруг ситуации с Ираном. Крайне важно, чтобы все государства-члены выступали за дипломатию, а не за военную риторику", - сказал Дюжарриик в ходе брифинга для журналистов.
Так он прокомментировал сегодняшнее заявление американского президента об отмене встреч с иранскими чиновниками на фоне протестов в стране и сообщения в СМИ о том, что Пентагон предлагает руководству страны "более широкий" выбор опций ударов по Ирану.
Ранее во вторник президент США Дональд Трамп призвал "иранских патриотов" продолжать протестовать и захватывать госучреждения. Он также отметил, что отменил все встречи с иранскими чиновниками до тех пор, пока бессмысленные убийства протестующих не прекратятся и заявил, что "помощь уже в пути".
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.