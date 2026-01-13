Рейтинг@Mail.ru
В ООН сообщили, что не планируют эвакуировать сотрудников из Ирана - РИА Новости, 13.01.2026
21:14 13.01.2026 (обновлено: 21:18 13.01.2026)
В ООН сообщили, что не планируют эвакуировать сотрудников из Ирана
в мире, иран, стефан дюжаррик, оон
В мире, Иран, Стефан Дюжаррик, ООН
© AP Photo / Angela WeissЛоготип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© AP Photo / Angela Weiss
Логотип Организации Объединенных Наций в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Архивное фото
ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН пока не планирует эвакуировать своих сотрудников из Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
Ранее во вторник "виртуальное" посольство США в Иране призвало американцев покинуть страну, в отсутствие такой возможности – найти безопасное место и запастись припасами.
"Нет", – коротко ответил Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства о соответствующих планах по эвакуации.
Он отметил, что в Иране работают 494 сотрудника ООН, из них 46 - международный персонал, остальные - граждане Исламской Республики.
Кроме того, Дюжаррик отметил, что ООН была в контакте с миссией ИРИ при Организации в связи с ситуацией в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.
В миреИранСтефан ДюжаррикООН
 
 
