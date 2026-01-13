В ООН сообщили, что не планируют эвакуировать сотрудников из Ирана

ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН пока не планирует эвакуировать своих сотрудников из Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.
"Нет", – коротко ответил Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов в ответ на вопрос агентства о соответствующих планах по эвакуации.
Он отметил, что в Иране работают 494 сотрудника ООН, из них 46 - международный персонал, остальные - граждане Исламской Республики.
Кроме того, Дюжаррик отметил, что ООН была в контакте с миссией ИРИ при Организации в связи с ситуацией в стране.
Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты - иранского риала. С 8 января, после призывов со стороны Резы Пехлеви, сына иранского шаха, свергнутого в 1979 году, в Иране активизировались протестные шествия, в тот же день в стране перестал работать интернет. В ряде иранских городов протестные акции превращались в столкновения с полицией и сопровождались лозунгами против политического строя Ирана. Сообщалось о жертвах как со стороны силовиков, так и со стороны участников волнений. Власти Ирана, обвинившие США и Израиль в организации беспорядков, 12 января заявили, что ситуацию удалось взять под контроль.