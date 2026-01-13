В ООН сообщили, что не планируют эвакуировать сотрудников из Ирана

ООН, 13 янв – РИА Новости. ООН пока не планирует эвакуировать своих сотрудников из Ирана, сообщил представитель генсека Всемирной Организации Стефан Дюжаррик в ответ на вопрос РИА Новости.

Кроме того, Дюжаррик отметил, что ООН была в контакте с миссией ИРИ при Организации в связи с ситуацией в стране.